Sie hat einen besonderen Ort, um ihre Akkus aufzuladen

Sie ist Geschäftsführerin und Herz des Hotel-Restaurants „Zellers Quartier“: Gabi Dreisbach. Das Gastgebertum lernte sie von Kindesbeinen an, schließlich ist sie im Hotel aufgewachsen. Heute ist sie zuständig für Personalwesen, Buchhaltung, Food & Beverages sowie Küchenorganisation – und ist im Fall der Fälle stets die Retterin in der Not. Wenn sie das Hotel in Königsbrunn einmal verlässt, dann am liebsten zum Fahrradfahren oder um Zeit mit ihren Enkelinnen Emilia und Sofie zu verbringen.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

GABI DREISBACH: Meine besondere Begabung liegt darin mich mit Menschen zu unterhalten, dabei erhalte ich sehr viele Informationen. Und mit diesen versuche ich – bedingt durch meine Branche in der Hotellerie und Gastronomie – den Gästen die richtigen Tipps zu geben, was und wo Sie in unserem Landkreis etwas unternehmen können.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

DREISBACH: Mir gefällt es auf der Ulrichshöhe bei uns in Königsbrunn sehr gut. Der wunderschöne Spaziergang bereits auf die Ulrichshöhe und danach der Rundblick auf meine Heimatstadt Königsbrunn bis in die Alpen erdet mich immer wieder. So wie es zeitlich geht, am liebsten mit meinem Mann.

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

DREISBACH: Da fällt mir kein Ort ein.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

DREISBACH: Eine Rundfahrt durch die Stauden, mit Pausen dort wo es gerade schön ist. Das kann ein Waldstück, eine kleine Kirche, ein Wirtshaus sein.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

DREISBACH: Der Straßenbahn Neubau in Königsbrunn, seit 2022 haben wir endlich eine direkte Anbindung nach Augsburg. Von KÖ zum KÖ. Eine große Erleichterung für uns alle. Und die zweite große Veränderung, die neue Straße durch Königsbrunn. Ich bin an dieser ehemaligen vierspurigen Bundesstrasse aufgewachsen und lebe jetzt an einer verkehrsberuhigten Straße mitten in Königsbrunn.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

DREISBACH: Komm zu uns nach Bayerisch-Schwaben - da lässt es sich sehr gut leben und laben.

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

DREISBACH: Mittlerweile ja, wobei ein gutes Buch, Kreuzworträtsel doch nicht fehlen dürfen.

Haben Sie ein Vorbild?

DREISBACH: Mehrere, das sind Menschen mit denen ich in der Vergangenheit beruflich oder privat zu tun hatte, und da suche ich mir oft die positiven Eigenschaften heraus und versuche das dann in meinen Alltag einzubinden.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

DREISBACH: Ich würde gerne nochmal die Kindheit meiner Kinder erleben – zwischen 1994 und 2014 -, aber mit viel mehr Zeit, damit ich diese genießen kann. Erst jetzt, als ich Oma bin, merke ich, dass wir als Eltern diese Zeit nicht so bewusst wahrgenommen haben beziehungsweise wahrnehmen konnten, aufgrund unserer beruflichen Tätigkeit.

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

DREISBACH: Angst habe ich vor Krankheit in der Familie. Ich gehe dann sehr gerne spazieren, am liebsten in den Bergen, dann suche ich mir einen stillen Platz an einer Kapelle oder Kirche und schwelge dort in Gedanken. Zeit mit meinen Enkelinnen zu verbringen, das gibt mir auch die Kraft, damit meine Akkus wieder aufladen können.

Welche Frage wurde vergessen?

DREISBACH: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Die Antwort: Ich wünsche mir mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es sollten auch viel mehr Menschen ein Ehrenamt übernehmen, das sollte bereits in der Kindheit angeregt werden. Ein Ehrenamt bringt einem nicht nur selbst etwas, sondern vor allem der Gesellschaft, Verein, Organisation und so weiter.