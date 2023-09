"Im Sommer leben wir im Garten"

Der Garten von Angelika Brunner und Wolfgang Müller in Gablingen ist eine gelungene Mischung. Hier hat alles seinen Platz.

"Ich muss mich in meinem Garten wohlfühlen", sagt Angelika Brunner. Und so hat sie, zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Müller aus ihrem Grundstück einen gepflegten Naturgarten gemacht. Sie legt sehr viel Wert darauf, dass sich Insekten und Vögel hier wohlfühlen. Das heißt aber nicht, dass der Garten nur den Tieren gehört. Ganz im Gegenteil.

Ein Walnussbaum wirkt mit einer Sitzgruppe wie ein Dorfplatz

Beherrscht wird der Garten von einem großen Walnussbaum. Darunter finden sich ein gemütlicher Sitzplatz und eine Hängematte. Das Ensemble erinnert an einen Dorfplatz, wie man ihn klassischerweise aus alten Heimatfilmen kennt. Dort sind es zwar meist Linden, aber das fällt erst bei näherem Hinsehen auf. Es ist ein heißer Tag. Doch unter dem Baum ist es angenehm kühl. Hier lässt es sich gut aushalten. Die Hausherren servieren gekühltes Zitronenwasser, das mit Gartenkräutern aromatisiert ist. Kein Wunder also, dass viele Freunde und Bekannte der beiden Gablinger gerne zu Besuch kommen und immer wieder Gartenfeste gefeiert werden. Mitunter gibt es dort auch Freiluftkino-Vorstellungen.

Liebevolle Arrangements mache den Garten gemütlich. Foto: Elmar Knöchel

Trotzdem ist der Garten ein wertvoller Beitrag für die Artenvielfalt. Denn auch Insekten und Vögel haben hier ihren Platz. Und natürlich die Tiere. Hier wohnt die Katze, die bereits zwanzig Jahre alt ist. Dazu kommt Hündin Maja, die dem Besucher nicht von der Seite weicht und sich nachdrücklich ihre Streicheleinheiten abholt. Und am Rande des Gartens, durch das fröhliche Schnattern unüberhörbar, vergnügen sich zwei Laufenten in einem kleinen Wasserbecken. Die sind übrigens auch für die Rasenpflege zuständig und sorgen dafür, dass auf diesem schönen Fleckchen Erde das Gemüse und der Salat von den Schnecken verschont bleiben.

Ein Naturgarten braucht nicht so viel Pflege

"Letztlich macht so ein Naturgarten weniger Arbeit", meint Angelika Brunner. Dadurch, dass die Enten einen Großteil der Rasenpflege übernähmen und dort auch andere Pflanzen als nur Gras wachsen dürften, bräuchte nur vier- bis fünfmal im Jahr gemäht werden. Auch Löwenzahn sei in ihrem Rasen geduldet. Daraus mache sie Löwenzahn-Gelee. Das sei nicht nur schmackhaft, sondern sehr gesund. So könne auch dieses vermeintliche Unkraut sinnvoll verwendet werden. Bei der Auswahl ihrer Gemüse- und Kräuterpflanzen achte sie auf möglichst große Vielfalt. Dadurch erreiche sie, dass nicht zu viel Früchte einer Sorte gleichzeitig reif werden. So könne sie sicherstellen, dass das, was der Garten hervorbringt, auch zeitnah verarbeitet werden könne, erklärt die Hobbygärtnerin. Ein Rezept, das in Ihrer Familie besonders gerne gegessen werde, sei eine Variation aus Spinat, Giersch und Weinblättern. Nach dem blanchieren kommen noch Zwiebel und Knoblauch dazu. Danach wird der spezielle Spinat in Butterschmalz angedünstet.

Das Gemüse wird zu vielerlei schmackhaften Gerichten verarbeitet. Foto: Elmar Knöchel

Sollte es doch einmal mehr Gemüse geben, als die Familie verbrauchen könne, gebe es noch einen weiteren Verwerter: Hündin Maja. "Ich koche dann einen gemischten Gemüsebrei und püriere ihn. Wenn ich diesen Brei dann zur Hälfte mit Hundefutter mische, ist unsere Maja ganz versessen darauf. Nur die Karottenstücke dürfen nicht zu groß sein", lacht Angelika Brunner.

Im Herbst sorgt der Walnussbaum für Beschäftigung

Allerdings habe die Pflegeleichtigkeit in ihrem Garten auch Grenzen. Denn der Walnussbaum halte sich nicht daran, möglichst wenig Arbeit zu verursachen. Ganz im Gegenteil. Im Herbst sei das schon eine Herausforderung. Zuerst müssten große Mengen Walnüsse geerntet und getrocknet werden. Danach werden die riesigen Mengen Laub aufgekehrt und entsorgt. Denn Walnusslaub eigne sich durch seinen hohen Gehalt an Gerbsäure nur in ganz geringen Mengen zum Kompostieren. Das Schneiden des Baumes erledigten dann Baumkletterer. Um ihn selber zu schneiden, sei der rund 50 Jahre alte Baum mittlerweile zu groß. Aber das Ehepaar möchte ihn auf keinen Fall missen. "Er ist der Chef unseres rund 700 Quadratmeter großen Grundstücks."