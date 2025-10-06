Icon Menü
Garten-Lust zeigt Pflanzen und Dekorationen auf Schloss Waal

Waal

Wo Gartenfreunde Inspiration finden

Die Ausstellung „Garten-Lust“ findet vom 10. bis 12. Oktober auf Schloss Waal statt. Die Redaktion verlost Karten.
Von Maximilian Czysz
    Vom Freitag, 10. Oktober, bis Sonntag, 12. Oktober 2025 präsentieren knapp 100 Aussteller Pflanzen aus Produktionsgärtnereien, edle Gartenmöbel, praktische Werkzeuge, hochwertige Accessoires und Grills sowie attraktive Dekorationen für drinnen und draußen. Foto: Sarah Todd

    Schloss Waal mit seiner Kirche im Eingangsbereich bildet eine der stimmungsvollsten Kulissen Bayerns für die „Garten-Lust“: ein eleganter Innenhof, weitläufige Parkanlagen mit alten Bäumen, Kieswege und gepflegte Wiesen sowie die historischen Innenräume des Alten Fürstlichen Archivs schaffen ein Ambiente voller Charme und Entdeckungen. Vom Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Oktober, präsentieren knapp 100 Aussteller Pflanzen aus Produktionsgärtnereien, edle Gartenmöbel, praktische Werkzeuge, hochwertige Accessoires und Grills sowie attraktive Dekorationen für drinnen und draußen. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewähltes Kunsthandwerk, Schmuck- und Textildesign sowie vielfältige kulinarische Stände. Die „Garten-Lust“ auf Schloss Waal lädt zum gemütlichen Flanieren, Musikgenuss, inspirierenden Gesprächen und entspannten Einkaufserlebnissen in einer besonders stimmungsvollen Schlossanlage ein – ein Besuch, der anders ist als ein Einkauf im Fachmarkt oder online. Öffnungszeiten sind jeweils von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr). Die redaktion verlost fünfmal zwei Tageskarten. Wer gewinnen will, schickt bis Donnerstag, 9. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Garten-Lust. Regulär kostet die Tageskarte 10 Euro, bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Informationen, Ausstellerverzeichnis und Anfahrt findet sich online unter www.gartenlust.eu.

