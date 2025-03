Gartenscheune brennt: Vermutlich ist ein Kabelbrand der Solaranlage schuld

Eine größere Garten-Scheune in der Lechfelder Straße in Untermeitingen hat am Freitag, 28. März, Feuer gefangen. Der Brand wurde vermutlich durch einen Kabelbrand der Photovoltaikanlage ausgelöst, berichtet die Polizei. Aufgrund der nach dem Brand noch teilweise Strom produzierenden Anlage gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Eine Fachfirma musste die Anlage teilweise zurückbauen, weshalb die Hauptstraße für längere Zeit gesperrt blieb. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. (AZ)

