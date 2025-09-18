Icon Menü
Gas-Alarm in Königsbrunn: Polizei evakuiert Mehrfamilienhaus

Königsbrunn

Gas-Verpuffung in Heizungskeller: 50 Bewohner müssen Mehrfamilienhaus in Königsbrunn räumen

Alarm in Königsbrunn: Als es in einem Heizungskeller zu einer Verpuffung kommt, tritt Gas aus. Rund 50 Menschen müssen das Mehrfamilienhaus verlassen.
Von Anika Zidar
    Großer Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Königsbrunn: Am späten Mittwochabend ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einer Verpuffung im Heizungskeller gekommen. Rund 50 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Foto: Niklas Treppner, dpa (Symbolbild)

    Großer Einsatz am späten Mittwochabend in Königsbrunn: In einem Mehrfamilienhaus ist es im Heizungskeller zu einer Gas-Verpuffung gekommen. Weil gegen 22 Uhr weiterhin Gas austrat, musste die Polizei das Mehrfamilienhaus in der St.-Johannes-Straße evakuieren. Rund 50 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

    Verpuffung in Heizungskeller: 50 Menschen müssen Wohnhaus verlassen

    Wie ein Polizeisprecher mitteilt, ist es wohl durch einen Defekt an der Heizungsanlage zu der Verpuffung gekommen. Der Hausmeister habe den Vorfall bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt.

    Nach etwa zwei Stunden hatten Techniker des Versorgers den Schaden behoben – und die 50 Bewohner konnten in der Nacht auf Donnerstag schließlich in ihre Wohnungen zurückkehren.

