Gas-Alarm in Königsbrunn: 50 Bewohner müssen nach Verpuffung Mehrfamilienhaus räumen

Großer Einsatz von Polizei und Feuerwehr am späten Mittwochabend in Königsbrunn: In einem Mehrfamilienhaus ist es zu einer Gas-Verpuffung gekommen. Weil aus dem Heizungskeller Gas austrat, mussten die Einsatzkräfte das Mehrfamilienhaus in der St.-Johannes-Straße evakuieren. Rund 50 Bewohner mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.

Verpuffung in Heizungskeller: 50 Menschen müssen Wohnhaus verlassen

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, hatte der Hausmeister der Wohnanlage den Vorfall um kurz nach 22 Uhr über die Notrufnummer 112 gemeldet. Es habe einen lauten Knall gegeben, anschließend sei Gas ausgetreten. Offenbar war es durch einen Defekt an der Heizungsanlage zu einer Verpuffung gekommen. Feuer sei dabei aber nicht ausgebrochen.

Wie Kreisbrandrat Christian Kannler auf Nachfrage der Redaktion bestätigt, war der Gasgeruch in dem Mehrfamilienhaus deutlich wahrzunehmen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Königsbrunn verschafften sich Zugang zum Heizungskeller, der zwei Anwesen verbindet. Dort stellten sie eine Explosionsgefahr fest und sperrten den Gefahrenbereich ab.

Weil nach der Verpuffung ein Ventil undicht war und weiterhin Gas austrat, mussten die rund 30 Kräfte der Feuerwehr Königsbrunn und drei Polizeistreifen das Wohnhaus räumen lassen. Sie forderten die rund 50 Bewohner des Mehrfamilienhauses auf, ihre Wohnungen zu verlassen. Alle Betroffenen wurden für die Zeit der Evakuierung zum Festplatz am Feuerwehrhaus gebracht.

Techniker sichern Heizung: Gegen Mitternacht können 50 Bewohner in ihr Haus zurück

Techniker des Stromversorgers und des Gasversorgers wurden umgehend benachrichtigt und kamen zu dem Wohnhaus, um den Schaden zu beheben. Nach Überprüfung konnte ein defektes Druckventil als Ursache des Gasaustritts ermittelt werden. Es wurde ausgetauscht. Danach konnten die Anwohner gegen Mitternacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Laut der zuständigen Polizeiinspektion in Bobingen wurde niemand verletzt.

Einen ähnlichen Vorfall hat es kürzlich erst im Norden unserer Region gegeben: In Walting bei Eichstätt mussten 40 Feuerwehrleute ausrücken, weil es eine Verpuffung an einer Pelletheizung gegeben hatte. (mit mcz)

͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌