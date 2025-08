„Viele sagen kurzfristig ab“: größte Umsatzeinbußen seit Corona? So geht es Gastronomen im Kreis Augsburg

„Wir haben definitiv mit Umsatzeinbußen zu kämpfen“, sagt Reiner Staricha, Inhaber des Deuringer Hofs. Die Umsätze im deutschen Gastgewerbe brachen im Mai so stark ein wie seit Ende 2021 nicht mehr. Besonders in Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen lief es schlecht. Haben die Gastronomen im Landkreis Augsburg ebenfalls mit großen Umsatzeinbußen zu kämpfen?

Staricha bestätigt den bundesweiten Trend. Einen Grund für das Ausbleiben der Kundschaft sieht er in den derzeit zahlreichen Festen in der Region. Eine weitere Ursache sei das wechselhafte Wetter. „Viele Leute haben einen Platz im Biergarten reserviert, sagen dann aber kurzfristig aufgrund des regnerischen Wetters ab.“ Staricha ärgert dabei, dass seitens der Politik der Eindruck vermittelt werde, dass mit der Senkung der Mehrwertsteuer im Januar 2026 das Essengehen automatisch wieder billiger würde.

Gastronomen vermuten verschiedene Gründe für den sinkenden Umsatz

Helmut Bittinger, Inhaber von Huguette‘s Bistro & Sky Sportsbar in Gersthofen berichtet, dass er momentan auch ein Drittel weniger umsetze als sonst. Er macht die allgemeine Verunsicherung aufgrund der generell steigenden Kosten und der Inflation verantwortlich. „Die Leute haben einfach weniger Geld zur Verfügung.“ Die Urlaubszeit spiele sicher auch eine Rolle für die Umsatzeinbrüche im Gastgewerbe, vermutet Bittinger.

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht vor, die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie ab Januar dauerhaft von 19 auf sieben Prozent zu senken. Allerdings rechnet die Branche auch mit deutlichen Personalkostensteigerungen durch den Beschluss der Mindestlohnkommission, die gesetzliche Lohnuntergrenze anzuheben. „Wenn der Mindestlohn ansteigt, steigen auch die anderen Löhne.“ Gastronom Staricha verweist auf die hohen Kosten im Einkauf: „Salat zum Beispiel war zeitweise doppelt so teuer wie normal.“ Größere Investitionen seien in der derzeitigen Situation auch nicht zu realisieren, weshalb er nicht damit rechnen würde, dass die Preise im nächsten Jahr in der Gastronomie merklich fallen.

Nicht alle leiden unter Umsatzeinbußen

Den Verantwortlichen von Zeller's Quartier in Königsbrunn fällt der Vergleich schwer. Das liegt an den nun fast abgeschlossenen, langen Renovierungsarbeiten. Der Gasthof Goldener Adler in Mittelneufnach verzeichnet laut Besitzer Frank Zott keine größeren Umsatzeinbußen. Natürlich sei das regnerische Wetter nicht geschäftsfördernd, aber damit müsse man sich abfinden. „Ich werde deswegen jetzt nicht anfangen zu jammern“, so Zott. Übernachtungen in den angebotenen Zimmern werden unverändert gut gebucht.

Das Statistische Bundesamt teilt mit, dass Restaurants, Kneipen, Hotels und sonstige Beherbergungsstätten in Deutschland im Mai 2,2 Prozent weniger umsetzten als im Monat zuvor. Inflationsbereinigt beträgt der Rückgang sogar 4,6 Prozent. Seit der Coronapandemie gab es kein so großes Minus mehr.