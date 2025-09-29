Im neuen Zeller’s Quartier wird Tradition zum Lebensgefühl

Entspannt und heiter sitzt das Hoteliers-Trio Gabi und Christian Dreisbach sowie Gundi Mitzel im Restaurant Cervus. Die stilvolle Brasserie ist Herzstück der Neugestaltung von Zeller’s Quartier in Königsbrunn. Acht Monate Bauzeit liegen hinter den Gesellschaftern. Heute läuft der Betrieb weitgehend rund, nur kleinere Arbeiten wie der Ausbau der Tagungsräume stehen noch an. „Wir sind einfach froh und dankbar, dass wir so weit gekommen sind“, sagt Gundi Mitzel. Die Erleichterung ist den dreien anzumerken. Denn eine so umfassende Umgestaltung verlangt nicht nur Organisation, sondern auch Mut, Risikobereitschaft und Durchhaltevermögen.

Die Wurzeln reichen mehr als 100 Jahre zurück

Die Wurzeln des Hauses reichen zurück bis ins Jahr 1919. Damals gründete Josefa Oswald, Urgroßmutter von Gabi Dreisbach und Gundi Mitzel, das Gasthaus zum Goldenen Hirschen. Es war ein klassisches Wirtshaus, das bald auch Gästezimmer bot. Über Generationen hinweg wurde der Betrieb erweitert, modernisiert und an neue Bedürfnisse angepasst. Heute steht das Zeller nicht nur für Tradition, sondern für den gelungenen Brückenschlag in die Zukunft.

Die drei Gesellschafter haben unterschiedliche Biografien, die jedoch perfekt ineinandergreifen.

Gundi Mitzel (52) erlernte nach dem Abitur im Münchner Nobelhotel Bayerischer Hof den Beruf der Hotelkauffrau und arbeitete in besten Häusern in Genf. Vier Sprachen spricht sie gut. 1997 kehrte sie mit internationalem Erfahrungsschatz nach Königsbrunn zurück. Sie führte das erste digitale Reservierungssystem ein und strukturierte vieles neu. „Das war ein Kraftakt, aber auch ein wichtiger Schritt in die Zukunft.“

Gabi Dreisbach (58) startete als Bankkauffrau, absolvierte in einem Hotel in Oberstaufen die Hotelfachfrauausbildung. Anschließend erlernte sie im elterlichen Betrieb noch den Beruf der Köchin. Schon als Kind erlebte sie hautnah den Hotel- und Restaurantalltag ihrer Eltern Gina und Walter Mitzel. Heute ist sie zuständig für die Verwaltung, Personalwesen und Buchhaltung.

Christian Dreisbach (59) gilt als ruhender Pol im Trio. Der Südwestfale studierte Betriebswirtschaft in Freiburg und absolvierte anschließend eine Kochlehre. 25 Jahre lang führte er mit seiner Frau Gabi das Best Hotel Mindeltal in Jettingen-Scheppach. „Ich wollte von Anfang an auch solide touristisch ausgebildet sein, um auf Augenhöhe mit allen im Betrieb arbeiten zu können“, sagt er.

Leidenschaft für Gastfreundlichkeit

Alle drei eint die Leidenschaft für Gastfreundlichkeit und die Überzeugung, dass nur eine starke Gemeinschaft ein Haus dieser Größe erfolgreich tragen kann. Unterschiedliche Meinungen? Gibt es natürlich. Aber die drei sehen darin keinen Konflikt, sondern Bereicherung. „Wir diskutieren im Familienverbund, bis die beste Lösung gefunden ist. Am Ende zählt das gemeinsame Ziel“, sagt Gundi Mitzel.

Einigkeit herrscht vor allem darin, dass die Familie stets im Mittelpunkt steht. Schon seit Kindesbeinen an sind die vier Dreisbach-Kinder – Maria, Max, Leo und Vinzenz - in den Betrieb eingebunden. Mittlerweile arbeiten sie aktiv mit. Sie sind ebenso gut ausgebildet und bringen frischen Schwung ins Unternehmen. „Wir investieren nicht nur in Steine, sondern auch in die nächste Generation“, betont Christian Dreisbach. Der familiäre Zusammenhalt sei das Fundament, auf dem alles ruhe. „Unsere Verbindung ist absolut verlässlich. Das gibt uns Sicherheit und den Mut, große Investitionen zu wagen“, fasst Gabi Dreisbach zusammen.

Umbau mit Weitblick

Von Oktober 2024 bis Mai 2025 war das Zeller für Gäste geschlossen. Die Monate waren geprägt von Baustellenstaub, Entscheidungen und viel persönlichem Einsatz. Am Ende entstand ein Ensemble, das Maßstäbe setzt: Das Zeller’s Quartier und die Brasserie Cervus bieten ein zeitgemäßes Erlebnis für Gäste. Der Name Cervus (Hirsch) knüpft bewusst an die Gründerin Josefa Oswald an, er ist eine Hommage an das „Goldene Hirschen“-Erbe und ein Bekenntnis zur Tradition. Auch die Architektur spiegelt diesen Anspruch: warme Materialien, viel Holz, helle Räume, eine moderne Bar. „Wir wollten eine Atmosphäre schaffen, die entspannt und hochwertig zugleich ist“, sagt Christian Dreisbach.

In warmen Tönen ist das Restaurant Cervus gehalten. Der Blick geht hinaus auf die Terrasse, die sich zum Europaplatz hin öffnet. Foto: Monika Treutler-Walle

Im Cervus geht es nicht allein ums Essen, sondern um ein Lebensgefühl. Die Küche interpretiert bayerische Klassiker neu, setzt sie in einen modernen Kontext und verbindet sie mit internationalen Einflüssen. „Ein Zwiebelrostbraten bleibt bei uns ein Zwiebelrostbraten, aber er bekommt durch die Zubereitung und die Beilagen eine ganz neue Leichtigkeit“, erklärt Gabi Dreisbach. Ein international erfahrener Küchenchef leitet das Team seit dem Frühjahr 2025. Der Anspruch ist klar: regionale Produkte, frische Zutaten, Qualität ohne Kompromisse. So entsteht eine Küche, die auch jüngere Gäste begeistert und Stammgäste immer wieder überrascht.

Gäste aus aller Welt

Der Alltag im Quartier ist bunt, abwechslungsreich und oft überraschend. „Wir kommen mit Menschen aus aller Herren Länder zusammen“, erzählt Gundi Mitzel. Ob Geschäftsreisende, Sportler, Kulturfreunde oder Urlauber, sie alle finden im Zeller eine Heimat auf Zeit. Die Gastgeber genießen diese Vielfalt. „Wir bekommen jeden Tag neue Impulse. Das ist unser Antrieb und schenkt uns Zufriedenheit“, sagt Gundi Mitzel.

Prominente Gäste hat das Haus viele gesehen. Doch besonders lebendig ist die Erinnerung an den Fußballprofi Claudio Pizarro. „Ein unglaublich sympathischer Mensch und auch ein attraktiver Mann. Unser Sohn Vinzenz durfte sich mit ihm fotografieren lassen“, erinnert sich Gabi Dreisbach lachend. Andere Namen halten die Gastgeber bewusst im Hintergrund. Diskretion gehört zum Selbstverständnis.

Ein Ort der Begegnung

Neben Hotel und Restaurant entstehen moderne Tagungsräume, die schon bald eröffnet werden sollen. Firmenveranstaltungen, Seminare und private Feiern werden dann noch besser Platz finden. Damit schließt sich der Kreis: Das Zeller bleibt ein Ort der Begegnung für Reisende, für Geschäftsleute, für Einheimische. „Wir möchten, dass die Menschen hier ankommen, sich wohlfühlen, genießen und wiederkommen“, fasst Gundi Mitzel zusammen.