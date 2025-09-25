Wohnungen statt Traditionsgaststätte am Bobinger Venusberg?

„Da blutet einem das Herz.“ So kommentierte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster drei Bauvoranfragen, die von verschiedenen Investoren gestellt wurden. Dabei geht es um das Grundstück, auf dem im Moment das Gasthaus Sonne im Süden Bobingens steht. Es ist eine Wirtschaft mit viel Tradition. Der Biergarten ist beliebt, im Saal der Gastwirtschaft finden viele Veranstaltungen statt. „Der Betreiber hat mir gesagt, dass trotz vieler Bemühungen kein Nachfolger zum Betrieb des Gasthauses zu finden sei. Zumindest nicht mit deutscher Küche“, sagte Förster. Die vorliegenden Bauvoranfragen sehen auf dem Grundstück eine Wohnbebauung vor -entweder in Form von Reihenhäusern oder einem mehrgeschossigen Wohnungsbau.

