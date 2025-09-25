Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Wohnungen statt Gaststätte: Steht der Gasthof Sonne in Bobingen vor dem Aus?

Bobingen

Wohnungen statt Traditionsgaststätte am Bobinger Venusberg?

Für das Grundstück des Gasthauses Sonne in Bobingen wurden im Bauausschuss Bauvoranfragen gestellt. Das Anwesen wird im Internet zum Kauf angeboten.
Von Elmar Knöchel
    • |
    • |
    • |
    Der Gasthof „Sonne“ lliegt im Süden Bobingens am „Eingangstor zur Stadt“.
    Der Gasthof „Sonne“ lliegt im Süden Bobingens am „Eingangstor zur Stadt“. Foto: Elmar Knöchel

    „Da blutet einem das Herz.“ So kommentierte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster drei Bauvoranfragen, die von verschiedenen Investoren gestellt wurden. Dabei geht es um das Grundstück, auf dem im Moment das Gasthaus Sonne im Süden Bobingens steht. Es ist eine Wirtschaft mit viel Tradition. Der Biergarten ist beliebt, im Saal der Gastwirtschaft finden viele Veranstaltungen statt. „Der Betreiber hat mir gesagt, dass trotz vieler Bemühungen kein Nachfolger zum Betrieb des Gasthauses zu finden sei. Zumindest nicht mit deutscher Küche“, sagte Förster. Die vorliegenden Bauvoranfragen sehen auf dem Grundstück eine Wohnbebauung vor -entweder in Form von Reihenhäusern oder einem mehrgeschossigen Wohnungsbau.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden