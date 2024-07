Gautsch in Königsbrunn 2024 heute: Öffnungszeiten, Programm und Tisch-Reservierung

Im Juni und Juli 2024 findet in Königsbrunn wieder die Gautsch statt. Hier gibt es alle Informationen rund um Programm & Öffnungszeiten von heute.

Im Sommer ist einiges geboten in und um Augsburg, darunter auch verschiedene Konzerte, Märkte und Stadtfeste im Landkreis Augsburg. Ein wichtiger Programmpunkt für alle Volkfestfans ist dabei die Gautsch in Königsbrunn: Zwischen Ende Juni und Anfang Juli 2024 lädt ein Vergnügungspark und ein Festzelt in der St.-Johannes-Straße erneut zum Feiern ein.

Zum ersten Mal ausgerichtet wurde das Fest übrigens 1967, der Anlass war damals die Erhebung von Königsbrunn zur Stadt. Seitdem hat das Volksfest einen festen Platz im Königsbrunner Veranstaltungskalender.

Sie wollen wissen, wann die Gautsch Besucher empfängt, was geboten ist und wie man sich einen Platz im Zelt sichert? Hier gibt es alle Informationen rund um Öffnungszeiten, Programm und Tisch-Reservierung.

Öffnungszeiten bei der Königsbrunner Gautsch 2024

Die Gautsch in Königsbrunn findet 2024 zwischen dem 28. Juni und dem 7. Juli statt. Während dieser Zeit öffnet das Festzelt jeden Tag um 11.30 Uhr und schließt zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr. Der Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Kettenkarussell und Losbuden öffnet etwas später. Hier sind die genauen Öffnungszeiten in der Übersicht:

Festzelt:

11.30 – 23 Uhr

Freitags und samstags 11.30 – 23.30 Uhr

Das Festzelt wird erneut von Kurt Paiser betrieben. Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr: Nachdem das Zelt nun auch mittags geöffnet hat, gibt es dort auch schnelle Gerichte für die Mittagspause.

Vergnügungspark:

14 – 23 Uhr

Freitags 14 – 23.30 Uhr

Samstags 12 – 23.30 Uhr

Sonntags 12 – 23 Uhr

Am letzten Tag, dem 7. Juli 2024, schließt die Gautsch dann um 21 Uhr.

So sieht das Programm bei der Gautsch in Königsbrunn 2024 aus

Die Gautsch startete am letzten Freitag im Juni mit dem traditionellen Bieranstich und einem Feuerwerk. Seitdem ist 10 Tage lange ein buntes Programm aus Bands, Kabarett, Tanzveranstaltungen und weiteren Aktionen wie einer Fahrradversteigerung geboten. Bei gutem Wetter gibt es am letzten Wochenende auch Heißluftballon-Wettfahrten zu unterschiedlichen Terminen - morgens allerdings nur für Frühaufsteher, denn dieser Programmpunkt beginnt bereits um 5.30 Uhr. Neu ist in diesem Jahr der Kinderflohmarkt am letzten Samstag.

Übrigens: Bei allen Spielen der deutschen Nationalelf gibt es Public Viewing im Festzelt. Der erste Termin dafür war am 29. Juni 2024, als Deutschland gegen Dänemark im Achtelfinale der EM 2024 spielte.

Hier ist das Programm der Gautsch 2024 in der Übersicht:

Freitag, 28. Juni 2024:

18 Uhr: Bieranstich mit den "Lumpenbacher"

22.45 Uhr: Feuerwerk

Samstag, 29. Juni 2024:

11 Uhr: Seniorenmittag mit "Rudi aus Tirol “ (ab 13 Uhr)

“ (ab 13 Uhr) 21 Uhr: Public Viewing im Festzelt : EM-Spiel mit der deutschen Elf, mit "DJane Rose"

Sonntag, 30. Juni 2024:

10 Uhr: Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen

15 Uhr: Festival der Blasmusik mit "blas und band"

18.30 Uhr: "Blasorchester Königsbrunn "

Montag, 1. Juli 2024:

18 Uhr: Burger-Tag und 90er-Party mit "STARMIX"

Dienstag, 2. Juli 2024:

16 Uhr: Musik-Kabarettist " Bob Michi Vogelmayer "

" 18 Uhr: Bayerischer Abend mit "D‘Lechauer“ und Blasmusik" (ab 20 Uhr)

Mittwoch, 3. Juli 2024:

14 Uhr: Kinder- und Familientag

15.30 Uhr – 17:00 Uhr: "TSC Dance Gallery e.V."

19:00 Uhr: Schlagerparty mit "Die Schornsteinfeger" und "Salvatore e Rosario"

Donnerstag, 4. Juli 2024:

19 Uhr: Goißen-Tag & Alpenrock mit "Albfetza"

Freitag, 5. Juli 2024:

16 Uhr: Fahrradversteigerung

19Uhr: "Tag der Vereine und Betriebe" mit " Joe Williams Band "

Samstag, 6. Juli 2024:

ab 5.30 Uhr: Heißluftballon-Wettfahrt (nur bei gutem Wetter)

10 Uhr: Kinderflohmarkt

19 Uhr: Partytime mit "THE MERCURIES"

ab 19 Uhr: Heißluftballon-Wettfahrt (nur bei gutem Wetter)

Sonntag, 7. Juli 2024:

ab 5.30 Uhr: Heißluftballon-Wettfahrt (nur bei gutem Wetter)

9 Uhr: Weißwurst-Frühstück

10 Uhr: Boxveranstaltung TSV Königsbrunn mit "DJane Rose"

Tischreservierung bei der Gautsch in Königsbrunn 2024

Plätze auf der Bierbank sind bei Volksfesten traditionell heiß begehrt und wer sicher gehen will, dass er bei der Gautsch einen Sitzplatz im Zelt bekommt, der kann im Voraus einen Tisch reservieren. Das geht unter folgender E-Mail-Adresse: paiser@t-online.de.