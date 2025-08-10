Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Gebühren für Kindergartenplätze in Langerringen steigen um 20 Prozent – Eltern in Sorge

Langerringen

Eltern sind dagegen: In Langerringen werden Kindergartenplätze teurer

Die Gebührenerhöhung um 20 Prozent lehnt der Elternbeirat ab. Der Gemeinderat bleibt bei seiner Entscheidung.
Von Hieronymus Schneider
    • |
    • |
    • |
    Das Defizit im Langerringer St. Gallus Kindergarten ist zu hoch. Daher erhöht die Gemeinde nun die Gebühren.
    Das Defizit im Langerringer St. Gallus Kindergarten ist zu hoch. Daher erhöht die Gemeinde nun die Gebühren. Foto: Hieronymus  Schneider

    Steigende Defizite für die Kinderbetreuung führen in den meisten Gemeinden des Landkreises zur Erhöhung der Gebühren für die Kindertagesstätten. Nun sah sich auch der Langerringer Gemeinderat dazu gezwungen. Wie Bürgermeister Marcus Knoll erklärte, stieg das Defizit für die laufenden Betriebskosten seit der letzten Gebührenerhöhung im Jahr 2021 um 80 Prozent - von rund 360.000 auf 660.000 Euro im Jahr 2024. Durch Elternbeiträge werden rund 210.000 Euro jährlich eingenommen. Mit einer Anhebung um 20 Prozent kann das Defizit um etwa 100.000 Euro verringert werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden