Eltern sind dagegen: In Langerringen werden Kindergartenplätze teurer

Steigende Defizite für die Kinderbetreuung führen in den meisten Gemeinden des Landkreises zur Erhöhung der Gebühren für die Kindertagesstätten. Nun sah sich auch der Langerringer Gemeinderat dazu gezwungen. Wie Bürgermeister Marcus Knoll erklärte, stieg das Defizit für die laufenden Betriebskosten seit der letzten Gebührenerhöhung im Jahr 2021 um 80 Prozent - von rund 360.000 auf 660.000 Euro im Jahr 2024. Durch Elternbeiträge werden rund 210.000 Euro jährlich eingenommen. Mit einer Anhebung um 20 Prozent kann das Defizit um etwa 100.000 Euro verringert werden.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86853 Langerringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gebührenerhöhung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis