Gefährliche Aktion in Großaitingen: Nägel und Schrauben in Autoreifen

Nach Angaben der Polizei gibt es mittlerweile 13 beschädigte Fahrzeuge in Großaitingen. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtet, dass zum Teil bereits vorbereitete Nägel und Schrauben vor Reifen gefunden wurden. Sie warnt die Bewohner des Ortes im Landkreis Augsburg deshalb vor weiteren Taten.

Große Gefahr durch unbekannte Täter

Mehrere Autobesitzer sind auf die Beschädigungen aufmerksam geworden. In den Reifen steckten Nägel oder Schrauben. Wenn diese unbemerkt bleiben, so die Polizei, könne es zu Unfällen kommen.

Die Nägel und Schrauben können dazu führen, dass der Reifendruck sinkt. Je nach Schaden verliert der Reifen dann langsam oder schlagartig Luft. Vor allem, wenn mit hoher Geschwindigkeit gefahren wird, kann dies den Reifen noch weiter beschädigen. Im schlimmsten Fall verliert der Fahrer bei einem schnellen Druckverlust die Kontrolle über den Wagen.

Die Nägel und Schrauben beschädigen den Reifen. Er kann dadurch Druck verlieren. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Polizei: Keine vergleichbare Tat bekannt

Auf Nachfrage erklärte die Polizei, dass das Vorgehen bisher einmalig für den Raum Augsburg ist. So viele Beschädigungen seien ungewöhnlich. Um die Taten in einem solchen Ausmaß durchzuführen, gehöre ein gewisser Zeitaufwand dazu, so die Polizei.

Vorfälle melden und Reifen überprüfen

Um Unfälle zu vermeiden, rät die Polizei den Großaitlingern dazu, ihre Reifen vor der Fahrt zu überprüfen. Sobald diese etwas Verdächtiges finden, bittet die Polizei darum, die Tat zu melden.

Bezüglich der Täter hat sich die Polizei bislang nicht geäußert. Weitere Informationen stellt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf seinen Social-Media-Kanälen zur Verfügung.