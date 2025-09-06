Ganz ehrlich, ein Leben ohne akkubetriebene Geräte will sich doch niemand mehr vorstellen. Nicht nur wegen des Smartphones. Schon alleine der Gedanke, beim Heckenschneiden immer aufs Kabel aufpassen zu müssen, oder beim Bohren die nächstgelegene Steckdose zu suchen, machen die batteriebetriebenen Geräte gefühlt unersetzlich. Dabei wird aber schnell vergessen, dass der gewonnene Komfort auch Risiken birgt.

Wie schnell so ein Akku zur Gefahr wird, hat die Vergangenheit gezeigt. Ein Grund zur Panik, oder ein Grund, alle Akkus aus dem Haus zu werfen ist dies aber noch lange nicht. Denn, bei sachgerechter Handhabung geht von Li-Ionen-Akkus kein außergewöhnliches Brandrisiko aus. Die Technik ist in dieser Hinsicht alltagstauglich. Wichtig ist neben einigen Verhaltensregeln auch der gesunde Menschenverstand. Beschleicht einen das Gefühl, dass das, was man gerade tut, vielleicht nicht so gut ist, sollte darüber nachgedacht werden.

Eigenverantwortung ist lebenswichtig

Sicher, elektrische Geräte aller Art durchlaufen vor ihrer Markteinführung unzählige Tests. Doch sich darauf zu verlassen, sollte keine Option sein. Ähnlich ist es mit dem Credo „bislang ist mir das nicht passiert“. Denn die Schutzmaßnahmen sind simpel und nicht mit großem Aufwand verbunden. Dann bleiben die Akkus und ihre Geräte auch das, was sie sein sollen: sinnvolle Alltagshelfer.