Ein bisserl mehr Rücksicht im Straßenverkehr

Es gibt Tage, an denen steigt man besser nicht ins Auto. Weil sonst die gute Laune dahin ist vor lauter Granteln. So wie am Mittwoch.

Angefangen hatte es an einer engen und schlecht einsehbaren Kurve in den Stauden. Die Fahrer von zwei entgegenkommenden Lastwagen schien die gefährliche Stelle wenig zu beeindrucken. Statt abzubremsen und die Engstelle vorsichtig zu passieren, rauschten sie mit voller Geschwindigkeit in die Kurve. Die Fahrzeuge im Gegenverkehr mussten scharf bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Kein Dank für die kurze Wartezeit

Einige Kilometer weiter blockierte dann ein anderer Lastwagen die Straße, weil er seitlich entladen werden musste. Jeder Verkehrsteilnehmer hat dafür Verständnis und wartet gerne – wenn es vom Fahrer oder seinem Helfer ein wohlwollendes Nicken oder vielleicht kurzes Winken zum Dank gibt. Doch Fehlanzeige. Ebenso kümmerte es den Fahrer eines überbreiten Traktors nicht, dass sein Pflug beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn schwenkte. Wie schnell hätte da etwas passieren können?

Ein bisserl mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr wäre angebracht. Wenn jeder nur noch sich selbst kennt, dann kracht’s im schlimmsten Fall. Und davon hat dann keiner etwas.