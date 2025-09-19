Nach zahlreichen Anläufen gibt der Bauausschuss grünes Licht für 40 geförderte Wohnungen in Königsbrunn

„Das Bauvorhaben kennen wir schon“, sagte Bürgermeister Franz Feigl (CSU) in der jüngsten Sitzung des Königsbrunner Bauausschusses. Damit meinte er keinen der immer wieder mal auftretenden Fälle, in denen ein Bauherr Pläne mit Anpassungen ein zweites oder drittes Mal einreicht, weil die Lokalpolitiker zuvor etwas daran auszusetzen hatten. Zum neunten Mal seit 2021 war das Grundstück am nördlichen Ende der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße nun Thema. „Ich finde, es ist der Hammer, dass wir uns ständig mit diesem Teil auseinandersetzen“, kritisierte Stadträtin Doris Lurz (Grüne). Dabei geht es um etwas, das in Königsbrunn wieder vermehrt entstehen soll: geförderter Wohnraum.

