Gegen diese Leiden hilft Wacholder

Jeden ersten Mittwoch im Monat trifft sich der Kneipp-Verein Schwabmünchen zu Mittagessen und Gespräch. Das Thema dieses Mal: die Heilpflanze Wacholder.

„Bei Stein und Gries, bei Nierenleiden haben die Wacholderbeeren seit alten Zeiten einen guten Ruf“, zitiert Hans Wohlfeil, Vorsitzender des Kneipp-Vereins Schwabmünchen eine fast 200 Jahre alte Aussage von Sebastian Kneipp. Tatsächlich sind verschiedene Anwendungen des Wacholders seit teils vorantiker Zeit bekannt. „Die Ägypter balsamierten damit Mumien ein. Die Kelten räucherten mit Wacholder ihre Hütten aus, um Schlangen und Ungeziefer zu vertreiben“, erzählt Hans Wohlfeil. Zwar sind diese Riten in der modernen Welt nicht mehr gebräuchlich, dennoch lässt sich Wacholder nutzbringend einsetzen. „Kneipp empfahl Wacholder bei Brustleiden, Husten, Leibschmerzen und Bissen wilder Tiere“, sagt Hans Wohlfeil. Wissenschaftlich nachgewiesen ist heute die entzündungshemmende Wirkung des Wacholders.

So wirkt Wacholder im Tee und in der Badewanne

Eine mögliche Anwendung ist als Tee – der wirkt antibakteriell, blutbildend, blutreinigend, harntreibend, schleimlösend, schmerzlindernd, schweißtreibend und den Stoffwechsel anregend. Außerdem hilft er gegen Völlegefühl und Blähungen, wenn man zu viel oder zu fettig gegessen hat.

Eine zweite mögliche Anwendung ist der Badezusatz, den die Firma Kneipp vermarktet. „Im Bad wirkt Wacholder wärmend und entspannt die Muskeln“, sagt Hans Wohlfeil. Er weiß aus eigener Erfahrung, dass das Bad besonders nach langen Spaziergängen eine Wohltat ist. Heilpraktiker und Masseure greifen auf Wacholder-Öl zurück, um eine muskelentspannende Wirkung zu erzielen und Gelenkschmerzen zu lindern.

Trotz aller Vorzüge ist beim Umgang mit den Wacholder-Beeren Vorsicht geboten. „Schwangere und Menschen mit einem akuten Nierenleiden sollten auf Anwendungen mit Wacholder verzichten“, sagt Hans Wohlfeil. Außerdem rät er, die Beeren einzukaufen und nicht wild zu pflücken. Der Grund: Die Beeren brauchen drei Jahre, um genießbar zu werden. Pflückt man sie im ersten oder zweiten Reifejahr, sind sie giftig. Erst im dritten Jahr verlieren sie die Bitterstoffe und Enzyme, die der Mensch nicht gut verträgt. Wegen der langen Reifezeit und der nicht bekömmlichen jungen Beeren geriet der Wacholder als Heilpflanze in Vergessenheit. Nun feiert er sein Comeback.

Nicht nur als Heilpflanze, auch kulinarisch sind die Beeren ein Genuss: Sie schmecken im Kraut oder zu Wildgerichten, die von dem süßlich-holzigen Aroma der Beeren bereichert werden. Bevor man den Wacholder dazugibt, quetscht man ihn leicht an. „Die meisten nehmen die Beeren komischerweise wieder aus dem Essen raus. Das ist schade, weil sie sehr gesund sind. Man kann den Wacholder auch mitessen“, rät Hans Wohlfeil.

Einmal im Monat trifft sich der Kneipp Verein Schwabmünchen im Restaurant Schützenheim. Neben dem gemeinsamen Mittagessen hält der Vorsitzende Hans Wohlfeil jedes Mal ein kurzes Referat über ein Heilkunde-Thema. Allerdings ist das nicht die einzige Aktion des Vereins: Jeden Montag gibt es um 15.15 Uhr ein Gymnastik- und Gedächtnistraining im Rot Kreuz Haus Schwabmünchen. Dazu kommen über das Jahr verteilte Tagesausflüge: zum Beispiel die Mostbauers Mostzüglefahrt im Juni, oder der Besuch der Krippenausstellung Klosterlechfeld im November. Zentrales Merkmal des Vereins ist – neben den Gesundheits-Tipps – die Gemeinschaft und Geselligkeit unter den Mitgliedern.

Der Verein rappelt sich wieder auf

Angelika Rindle ist das neueste Mitglied. Sie kam im Januar dazu. Angeworben hat sie ihre Schwägerin Heidi Schmid, die seit zwei Jahren dabei ist. „Die Gemeinschaft im Verein ist das Schönste“, sagen die beiden Frauen. Trotz der Neuzugänge – drei waren es im vergangenen Jahr – wächst der Verein nicht so stark, wie es früher der Fall war. „Ende November 2023 war der Kneipp Verein Schwabmünchen totgesagt“, erzählt Gertrud Bürgle. Sie selbst ist mit ihren fast 90 Jahren eines der ältesten Mitglieder. 1983 trat sie dem Verein bei, der erst ein Jahr zuvor offiziell gegründet wurde. Heute ist sie die zweite Vorsitzende. „Ende 2023 fanden wir keinen ersten Vorsitzenden mehr. Das ist ja auch mit Arbeit verbunden, denken Sie nur an die ganze Organisation. Dann hat der Hans gesagt, dass er es machen würde. Damit hat er unseren Verein gerettet“, erzählt sie. Was die Überzeugungsarbeit bei Hans Wohlfeil anbelangt, war sie selbst nicht unbeteiligt: „Ich wusste, dass er kürzlich in den Vorruhestand gegangen ist. Und ich konnte nicht zulassen, dass unser Verein einfach so aufgegeben wird.“

Wer Interesse am Kneipp Verein hat, kann zur Jahreshauptversammlung am 19. Februar kommen. Sie ist öffentlich. Auch Nicht-Mitglieder können ohne Voranmeldung erscheinen. Sie findet ab 19 Uhr im Restaurant Schützenheim in Schwabmünchen statt.