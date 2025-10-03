Warum Königsbrunn mehr Transparenz ablehnt

Mit der Satzung für Informationsfreiheit und Transparenz wolle man sicherstellen, dass Bürgerinnen und Bürger Zugang zu relevanten Daten haben. So heißt es im Antrag der Königsbrunner SPD-Fraktion. Städte wie Augsburg, Friedberg und Bobingen haben solche Satzungen seit Jahren. Ein festgelegtes Verfahren könne die Verwaltung entlasten und die Informationsbeschaffung für die Bürger vereinfachen. Dennoch fiel der Antrag bei den Stadträten durch.

In seiner Eingangsrede zum Antrag erklärte Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl (CSU), dass eine solche Satzung aus seiner Sicht nicht nötig sei. „In unserem Ratsinformationssystem, das für jedermann zugänglich ist, werden die meisten Daten bereits jetzt veröffentlicht.“ Weitergehende Informationsanfragen würden die Verwaltung stark belasten. Vor allem bei älteren Datenbeständen gebe es keine Digitalisierung. Dann müssten Akten erst einmal kopiert werden. Gerade bei Gutachten gebe es Einschränkungen. Diese enthielten meist schützenswerte personalisierte Daten oder Betriebsgeheimnisse, oftmals sei auch das Urheberrecht ungeklärt. Dem entgegnete Stadtrat Nicolai Abt (SPD): „So etwas kann man mit dem Gutachter klären. Dann muss das Gutachten in einer öffentlichen Variante erstellt werden. Gerade solche Gutachten wie zum Grund-Hochwasser müssen zugänglich sein.“

„Wir sind so transparent wie möglich“, sagt Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl

Grundsätzlich, führte Bürgermeister Feigl aus, spreche nichts gegen eine solche Satzung: „Wir sind bereits jetzt so transparent wie möglich. Wenn wir eine solche Satzung beschließen, dann steht sie halt im Regal und da steht sie gut.“ Außerdem müsse der Aufwand berücksichtigt werden. Das Digitalisieren alter Akten sei nicht nur arbeits-, sondern auch kostenintensiv.

Das sei nicht die Intention des Antrags, verdeutlichte daraufhin Stadtrat Abt. Es gehe hauptsächlich darum, die Informationsfreiheit für zukünftige Vorgänge zu gewährleisten. Er ziele nicht darauf ab, alte Akten digitalisieren zu lassen. Nach einigen Wortmeldungen lehnte der Stadtrat den Antrag mehrheitlich ab. In einem Gespräch nach der Sitzung sagte Abt: „Wir haben in Königsbrunn mit dem Ratsinformationsservice viele Unterlagen, die aktiv veröffentlicht werden. Aber das ist halt nur eine Selbstverpflichtung.“ Um aus dieser Selbstverpflichtung, die jederzeit beendet werden könne, eine dauerhafte Verpflichtung zu machen, sei die Idee entstanden, diese Satzung ins Leben zu rufen. Eigentlich sei das eine Vorgabe, die die Landesregierung den Kommunen gemacht habe. Ziel dabei sei, dass es für die Bürgerinnen und Bürger einfacher sein solle, politische Entscheidungen nachvollziehen zu können.