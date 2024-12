Geisteraustreibung oder Gesundheit: So werden Häuser ausgeräuchert

Der Duft von Weihrauch liegt in der Luft. Der Rauch, der von Kohle und Harz aufsteigt, füllt langsam den Raum. Heilpraktikerin Susanne Jashiraya Scheufele-Gnann hebt vorsichtig die Schale an, in der beides liegt und bewegt sie rhythmisch vor ihrem Körper hin und her. „Ich mache am Anfang immer ein Schutzzeichen. Ich mache die liegende Acht, die alles ins Gleichgewicht bringt“, erklärt sie. Dann beginnt sie durch den Raum zu laufen und bläst vorsichtig den Rauch gegen die Regale, über den Tisch und in die Ecken. „Erst wenn alles durch geräuchert ist und überall der Rauch ist, mache ich alles auf. Dann lasse ich alles raus.“

Isabell Zacher

Raunacht

Weihnachten