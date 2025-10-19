In Schwabmühlhausen wird ein neuer Legehennenstall gebaut

Am Ortsrand von Schwabmühlhausen soll ein neuer Legehennenstall mit überdachter Dunglege und Eiersortierung gebaut werden. Ein überdachter Anbau ist für landwirtschaftliche Geräte ivorgesehen. Die Wasserversorgung wird auf Kosten des Bauherrn aus der öffentlichen Leitung hergestellt. Das Stallgebäude erhält eine geschlossene Verkleidung. Unter der Voraussetzung, dass alle gesetzlichen Immissionsschutzbestimmungen eingehalten werden, erteilte der Gemeinderat Langerringen jetzt einstimmig sein Einvernehmen.

Wohnhaus darf für zwei Familien umgebaut werden

Der Antrag auf Umnutzung eines Einfamilienhauses zu einem Zweifamilienhaus durch einen Anbau war von den Ratsmitgliedern in der Gemeinderatssitzung im September zur Korrektur des Bauplans noch einmal zurückgewiesen worden. Nun wurden die Pläne nach Berichtigung einiger Maßangaben befürwortet. Bürgermeister Marcus Knoll stellte fest: „Die Ortsansicht wird durch den Anbau nicht beeinträchtigt, weil dieser von der Schwabmühlhauser Straße eingerückt ist“. Für die geänderte Grundstückszufahrt muss ein Geh- und Fahrtrecht als Grunddienstbarkeit gesichert werden.

Herbert Rupprecht und Kar Schaffner leiten die Kommunalwahl im März 2026

Als Wahlleiter für die anstehenden Gemeinde- und Kreistagswahlen am 8. März 2026 wurden die noch amtierenden Gemeinderatsmitglieder Herbert Rupprecht und Karl Schaffner als Stellvertreter einstimmig berufen. Sie werden für die nächste Wahlperiode nicht mehr kandidieren.