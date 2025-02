Meldung Gemeinderat Untermeitingen

Am Donnerstag, 20. Februar, findet die Gemeinderatssitzung in Untermeitingen statt. Dabei liegt ein Antrag der Freien Wähler und FDP zum Thema Friedhof vor. Außerdem soll über die Bau-Fortschritte der Kita am Heuweg sowie an der Sporthalle der Mittelschule informiert werden. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr in dem Sitzungssaal des untermeitinger Rathauses in der Von-Imhof-Straße 6. (AZ)

