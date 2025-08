Gemeinderat wird nach der Wahl vergrößert   

Die Kommunal am 8. März 2026 wirft schon ihre Schatten voraus. Nachdem Bürgermeister Rudolf Schneider zur Wiederwahl öffentlich nominiert wurde, konnte er nun im Gemeinderat verkünden, dass dieses Gremium künftig von bisher 14 auf 16 Sitze vergrößert wird. Verantwortlich dafür ist der Stichtag der Einwohnerzählung zum 31. März 2025. Und da hatte Klosterlechfeld exakt 3.001 Einwohner und damit stehen dem Gemeinderat zwei Mandate mehr zu. Wie der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Lechfeld, Alexander Friedrich, bestätigte, gilt dies auch wenn sich die Einwohnerzahl bis zum Wahltag wieder verringern sollte. Eine weitere Neuerung ist die Verkürzung der Zeit für die Briefwahl auf 20 Tage vor der Wahl. Für Untermeitingen und Klosterlechfeld wird je ein Wahlleiter eingesetzt. Für die Auszählung der Stimmen für die Gemeinderats- und Kreistagswahl gibt es einen bestehenden Helferpool. Wer sich noch als Wahlhelfer engagieren will, kann sich im Rathaus melden. Die Wahllokale bleiben gleich.

Wird das Bürgermeisteramt künftig hauptberuflich?

Noch in dieser Wahlperiode muss sich der Gemeinderat auch mit der Frage befassen, ob das Bürgermeisteramt ab Mai 2026 weiterhin ehrenamtlich mit Aufwandsentschädigung oder hauptberuflich ausgeübt werden soll. Bei Gemeinden über 2.500 Einwohner ist nach der Gemeindeordnung ein hauptberuflicher Bürgermeister möglich. Dies kann aber der Gemeinderat durch eine Satzung bestimmen, in Klosterlechfeld ist der Bürgermeister bisher ehrenamtlich tätig.

So viel kostet die Sicherheit auf Veranstaltungen

Die Durchführung von Veranstaltungen wie dem Pfingstmarkt oder dem Faschingsumzug und das Bürgerfest erfordert immer größere Sicherheitsmaßnahmen. Die Gemeinde Klosterlechfeld hat schon vor Jahren Betonringe vom Bauhof fertigen lassen und als Straßensperren eingesetzt. Beim diesjährigen Faschingsumzug wurden alle Seitenstraßen mit Lastwagen abgeriegelt, um unberechtigtes Einfahren zu verhindern. Bei einer Mitgliederversammlung des Begegnungslands Lech-Wertach wurde nun eine interkommunale Beschaffung von Sicherheitsgeräten angeregt. Aus dem Pool können sich dann die Gemeinden bei Veranstaltungen bedienen. Die Stadt Königsbrunn hat wegen kürzlich stattgefundener Veranstaltungen bereits Sicherungsgeräte für rund 850.000 Euro beschafft. Weitere Pools sind in Bobingen und Schwabmünchen vorgesehen. Eine Förderung über das Europaprogramm Leader ist bereits beantragt. Sollte diese bewilligt werden, verbleiben für die Gemeinden zusammen rund 500.000 Euro. Auf Klosterlechfeld entfielen etwa 40.000 Euro. Der Gemeinderat fasste den einstimmigen Beschluss, sich mit diesem Sockelbetrag an dem Förderantrag zu beteiligen.

Wie in allen Gemeinden muss auch in Klosterlechfeld aufgrund der Änderung in der Bayerischen Bauordnung eine neue Satzung zur Stellplatzpflicht bis Ende September erlassen werden. Johannes Knoll von der Hoch- und Tiefbauverwaltung der VG erläuterte, dass der Spielraum der Gemeinde durch die festgelegten Höchstzahlen in der Anlage zur Garagen- und Stellplatzverordnung sehr gering ist. So dürfen nicht mehr als zwei Stellplätze, beim sozialen Wohnungsbau nur ein halber Stellplatz pro Wohnung vorgeschrieben werden. Eine Ablösung der Stellplatzpflicht durch eine Geldzahlung könne je nach Bauvorhaben ohne pauschal festgelegte Summe geregelt werden. Eine Verpflichtung zum Bau von Tiefgaragen könne allenfalls in Bebauungsplänen festgesetzt werden. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, bis zur Sitzung am 8. September einen Satzungsentwurf zur Beratung und Entscheidung vorzulegen.

Die Schuldachsanierung schreitet voran

Natascha Weyer vom Bauamt berichtete mit Fotos über die Dachsanierung an der Grundschule Klosterlechfeld. Das neue Blechdach auf einem gedämmten Holz-Dachstuhl ist nun für die Aufnahme einer Photovoltaikanlage gerüstet. Für die Straßenreparaturarbeiten wurde ein detailliertes Programm erstellt und die Kosten auf drei Haushaltsjahre verteilt. Das Angebot zur kostenlosen Errichtung von drei Spielgeräten aus dem Mattel Play Back Recyclingprogramm im Pausenhof der Grundschule wurde von der Schule und vom Gemeinderat befürwortet. Am 13. September feiert die Gemeinde das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Großschweidnitz in Sachsen. Eine Delegation der Partnergemeinde bringt 35 Bäume mit und pflanzt sie in Klosterlechfeld an. Im Bauausschuss wurde dem Neubau eines zweistöckigen Mehrfamilienhauses mit ausgebautem Dachgeschoss und fünf Wohneinheiten mit elf Stellplätzen das gemeindliche Einvernehmen erteilt.