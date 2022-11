Ein Leben für die Musik: Rudi Seitz ist seit 50 Jahren Dirigent

Die vergangenen Wochen war Rudolf Seitz für die Musik unterwegs. Vieles musste geplant, geübt und gefeiert werden für ein besonderes Konzert, bei dem er im Mittelpunkt stand.

Rudi Seitz stammt aus einer musikalischen Familie. Mit zehn Jahren begann er, Klavier zu spielen. Als es im Internat keine freien Plätze im Klavierunterricht gab, entschloss er sich, Klarinette zu lernen. Musik zieht sich durch sein Leben.

Während der Bundeswehrzeit spielte er im Heeresmusikkorps 10 in Ulm. Danach beschloss er, Lehramt zu studieren, mit Musik als Hauptfach. Zusätzlich machte er die Ausbildung für Klarinette am Konservatorium. Zurück in Schwabmünchen unterrichtet er an der St.-Ulrich-Volksschule. Seitz wurde außerdem Mitgründer der Jugendkapelle Schwabmünchen. 1976 wurde die Jugendblaskapelle Schwabmünchen gegründet. Aus ihr wurde die Jugend- und Stadtmusikkapelle. Immer als Dirigent dabei Rudolf Seitz - und das über 33 Jahre. Auch außerhalb Schwabmünchens war Seitz engagiert. So gab er den Takt in Scherstetten, Gennach und bis 2018 bei der Musikkapelle Großaitingen an.

Plötzlich war der Dirigentenstab verschwunden

Erst vor zwei Jahren hat er sich eine neue Klarinette gekauft. Einen neuen Dirigentenstab hat er sich auch besorgen müssen: "Mir ist da was passiert", sagt er. "Ich habe meine alten Stäbe weggeräumt und dann nicht mehr gefunden. Also hab' ich mir einen neuen gekauft, ihn aufgeräumt und da hingelegt, wo die anderen liegen." Wenn Rudi Seitz keine Musik macht, dann fotografiert er gerne oder geht wandern. Auch seine fünf Enkelkinder halten den 75-Jährigen auf Trab.

Rudi Seitz (links) war 27 Jahre Bezirksdirigent und wurde von Jürgen Weber zum Ehrendirigenten ernannt. Foto: Rony Schneider

Die Liebe zur Musik ist in der ganzen Familie präsent. Seine Frau Rosemarie singt bei den Singoldies, Tochter Diana ist Dirigentin bei der Musikkapelle Osterzell und spielt Querflöte. Sohn Armin ist Schlagzeuger und Vorsitzender bei der Blaskapelle Scherstetten und Sohn Stefan ist Leiter der Jugendkapelle in Langerringen und spielt Tenorhorn. Seine Schwiegertochter Martina lernt bei Rudolf Seitz Klarinette. Sogar zwei Enkelsöhne haben sich für die Musik entschieden und spielen Schlagzeug.

Jubiläumskonzert der Musikkapelle Gennach

Die besondere Liebe zur Musik sowie 50 Jahre als Dirigent wurden jüngst von der Musikkapelle Gennach bei einem Jubiläumskonzert gefeiert. Viele Gäste, Freunde und Weggefährten waren gekommen. "Als der Dirigent Andreas Hämmerle auf mich zukam, sagte er, ich soll mir ein paar Lieder aussuchen. So wählte ich einfach schöne Stücke und merkte erst zum Schluss, dass es fast alles holländische Stücke sind. Niederländischen Komponisten sind musikalisch weit voraus. Die haben schon viele Jahre vor uns die Ausbildung zum professionellen Blasmusikdirigenten angeboten. Mittlerweile ist diese an der Universität in Augsburg eingerichtet worden, der Leiter der Uni ist auch ein Holländer. Ich spiele die Musik der Holländer gern, die eine gewisse Herausforderung haben, aber beim Publikum sehr gut ankommen", erklärte Seitz. So ging die Reise über im Herbstlicht glänzende Berge, durch den Wilden Westen, über einen persischen Markt nach Alcazar und mit einem Marsch zurück nach Langerringen. Zur Freude von Seitz spielten seine drei Kinder mit.

Lesen Sie dazu auch

Feierlich wurde es bei der Übergabe der Urkunden durch Herbert Klotz, Vorsitzender der Bezirks 13 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, und die Stellvertretende ASM-Präsidentin Centa Theobald. Sie würdigte Seitz und dankte ihm für seine langjährige Arbeit.