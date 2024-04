Musikkapelle Gennach begeistert mit traditionellem Osterkonzert

Die Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen treten mit neuem Dirigenten auf. Aktive Musiker feiern Jubiläum.

Traditionell erfreute die Gennacher Musikkapelle ihr treues Publikum in der voll besetzten Langerringer Turnhalle mit einem bunten Strauß von Melodien am Ostersonntagabend. Die vereinigte Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen trat zur Ouvertüre mit ihrem neuen Dirigenten Gabriel Chmiel auf die Bühne. Der bisherigen Dirigentin Alexandra Rest dankte der Musikvereinsvorsitzende Alexander Hämmerle für ihre langjährige Aufbauarbeit. Die jungen Musikanten gingen in ihrem Programm immer weiter westwärts vom niederländischen „Accretio“ über das irische „Down by the Salley Gardens“ bis nach Kanada ins „Silver Creek Valley“ und beendeten ihren schwungvollen Auftritt mit der Polka „Jugendträume“.

Die Musikkapelle Gennach ehrte verdiente Musiker. Foto: Hieronymus Schneider

Andreas Hämmerle entfachte als Dirigent der Musikkapelle Gennach den „Olympic Spirit“ mit der Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul und entführte das Publikum mit der „New York Overture“ in das pulsierende Leben dieser Stadt. Die Ehrungen wurden mit dem schmissigen Radetzkymarsch gefeiert und nach der Pause die „Zeitenwende“, einem Werk des Allgäuer Komponisten Kurt Gäble, eingeleitet. Bei der Ballade „The Story“ glänzte Gerhard Rudel als Solist mit seinem Tenorhorn. Quasi als Generalprobe für die Wertungsspiele am 1. Mai in Rammingen spielte die Kapelle ihre Vorführstücke „Seite an Seite“, sowie den Castaldo-Marsch und die Polka „Böhmische Liebe“ und zum Abschluss ein Medley der Musik aus den James-Bond-Filmen.

Gabriel Chmiel ist der neue Dirigent der Jugendkapelle Gennach-Lamerdingen. Foto: Hieronymus Schneider

Die Ehrungen wurden von Rudolf Simacek, dem Vize-Bezirksvorsitzenden des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes (ASM), vorgenommen. Zuerst gratulierte er Benedikt Müller zur bestandenen Bläserprüfung D 1 auf dem Flügelhorn und übergab dann die Jubiläumsurkunden des ASM für aktives Musizieren.

Ehrenmitglied: vor 50 Jahren mit dem Musizieren begonnen

Für 15 Jahre an Peter Ostermaier und Julian Cavegn, sowie für 25 Jahre an Jana Streitel. Eine besondere Auszeichnung des Bayerischen Blasmusikverbands für 55 Jahre erhielten Herbert Rösner und Alfons Gleich. Für den Verein der Musikkapelle Gennach ehrte ihr Vorsitzender Alexander Hämmerle Thomas Knoll für 25 Jahre Vorstandstätigkeit als Beisitzer und Medienwart mit der diamantenen Anstecknadel, sowie Jürgen Streitel für 35 Jahre aktiver Vereinstätigkeit mit einer Urkunde. Eine besondere Freude war es ihm, Magnus Natterer zum Ehrenmitglied zu ernennen. „Magnus hat vor 50 Jahren mit dem Musizieren angefangen und ist bis heute als Kümmerer des Vereinsheims mit dem Musikantenstadel die gute Seele des Vereins“, sagte der Vorsitzende.