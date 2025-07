In Walkertshofen hat er sich von Anfang an wohlgefühlt

Seit 20 Jahren ist Gerhard Gerum als Schulleiter an der Grundschule in Walkertshofen tätig. Nun wird der 66-Jährige, der in Hiltenfingen lebt, Ende Juli in Pension gehen und während einer Schulfeier verabschiedet. Er erklärt strahlend: „Ich bin sehr dankbar, dass ich an dieser kleinen Landschule arbeiten durfte.“ Rückblickend berichtet er über seinen Beruf als Lehrer und Rektor: „Geplant habe ich in jungen Jahren keineswegs, einmal Lehrer, geschweige denn Schulleiter zu werden. Gut in Erinnerung ist mir allerdings eine Situation geblieben, als ich in der vierten Klasse war. Der damalige Rektor hatte mich aufgrund der Erkrankung unseres Lehrers gebeten, mit meinen Klassenkameraden Rechenübungen zu machen. Das hat mich scheinbar geprägt.“

