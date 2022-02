Hat der Vater dem Sohn Drogen besorgt?

Plus Hat ein Vater seinem minderjährigen Sohn Drogen verschafft? Um diese Frage ging es bei einem Prozess vor dem Augsburger Landgericht.

Der Mann aus dem südlichen Landkreis soll seinem damals 16-jährigen Sohn vier Gramm Amphetamin überlassen haben. Die Abgabe von Betäubungsmitteln von über 21-Jährigen an unter 18-Jährige ist ein Verbrechens-Tatbestand, sodass dem Angeklagten eine mindestens einjährige Haftstrafe drohte. Außerdem wurde in der Wohnung des 39-Jährigen bei einer Hausdurchsuchung der Polizei eine kleine Menge Marihuana und eine halbe Ecstasy-Tablette gefunden.