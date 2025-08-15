Hähne stecken tagelang in einem verschlossenen Holzverschlag

Wegen Tierquälerei von Geflügel mussten sich zwei Angeklagte in unterschiedlichen Prozessen am Amtsgericht Augsburg verantworten. Eine 50-Jährige aus dem westlichen Landkreis wurde wegen schwerer Vernachlässigung eines Hahns mit Todesfolge verurteilt. Ein 61-Jähriger erhielt eine Bewährungsstrafe. Ihm wurde Tierquälerei in 17 Fällen – acht Enten und neun Hähne – zur Last gelegt.
