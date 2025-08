Eine Ära geht zu Ende

Unglaubliche 50 Jahre lang war Gerlinde Klingshirn Übungsleiterin beim SV Untermeitingen. Nun wurde sie im Rahmen einer Gymnastikstunde bei der Seniorengymnastik in den „sportlichen“ Ruhestand verabschiedet, und das mit 86 Jahren.

Gerlinde Klingshirn initiierte im Jahr 1976 das Mutter-Kind-Turnen, heute bekannt als „Mu-Va-Ki-Tu“. Sie führte die Kleinsten spielerisch an die verschiedenen Bewegungsabläufe heran und förderte und ermutigte besonders auch Kinder mit motorischen Defiziten. Dass ihr Kompetenz und Fachwissen immer wichtig war, beweist die Tatsache, dass sie im Jahr 1993 die Ausbildung zur Übungsleiterin BLSV absolvierte, und zusätzlich noch - im Jahr 1999, mit 61 Jahren - die Zusatzlizenz Übungsleiter für Senioren.

Mit Herzblut und Leidenschaft

Die Seniorengymnastik übernahm sie dann im Jahr 2003 und hat diese Gruppe „mit Herzblut und Leidenschaft nicht nur sportlich, sondern auch menschlich zusammengehalten“ – so SVU-Vorsitzende Isabella Uhl in ihrer Laudatio anlässlich der Verabschiedung. Bis vor wenigen Wochen hat Gerlinde Klingshirn noch die Übungsstunde geleitet und musste nun aus gesundheitlichen Gründen und schweren Herzens ihre Tätigkeit beenden. Neben der Übungsleitertätigkeit engagierte sich Klingshirn noch im Ehrenamt beim SVU – 20 Jahre lang war sie Mitglied in der Abteilungsleitung Gymnastik.

Zum Ehrenmitglied ernannt

Für ihre großen Verdienste wurde sie 2008 zum Ehrenmitglied des SVU ernannt und erhielt eine Ehrung durch den Bezirk Schwaben beim Tag des Ehrenamts. Zur offiziellen Verabschiedung war auch die Abteilungsleitung Gymnastik anwesend; Anita Stöhr überreichte einen Blumenstrauß, und Abteilungsleiterin Gitta Zachmann erinnerte sich, dass sie als Kind mit zwei Jahren erstmals zum Mutter-Kind-Turnen bei Gerlinde Klingshirn war.

