Albert Heckl aus Gersthofen braucht mit 77 Jahren etwas zu tun

Albert Heckl arbeitet mit 77 Jahren noch immer in seiner Schlosserei in Gersthofen. Warum er körperlich und geistig jung geblieben ist.

Wer das Büro der Gersthofer Kunst- und Bauschlosserei Heckl betritt, könnte durchaus erstaunt sein, hier den 77-jährigen Firmengründer höchstpersönlich hinter den hochmodernen Arbeitsschreibtischen anzutreffen. Albert Heckl hat hier etliche Aufgaben gleichzeitig zu erledigen: Er behält zwei PC-Monitore im Auge, stellt Kalkulationen auf, begutachtet neue Angebote und prüft laufende Aufträge. Er lässt sich dabei in keiner Weise aus der Ruhe bringen – Zeit für einen kleinen Plausch mit seiner Tochter oder einem seiner acht treuen Mitarbeiter bringt er trotz florierender Auftragslage immer wieder auf. „Jetzt bin ich schon 77 ½ Jahre alt und arbeite immer noch“, sagt er mit einem Lächeln. „Und es macht immer noch Spaß. Was soll man den ganzen Tag denn auch ansonsten schon tun?“

Vor 51 Jahren hatte der gelernte Metallbauermeister das Unternehmen Heckl ins Leben gerufen. Noch immer werden hier täglich Metalltreppen hergestellt, Zaunanlagen verschweißt und Sichtschutzanlagen zusammenmontiert. Heckl selbst erledigt mittlerweile vor allem den „Papierkrieg“, wie er es selbst mit einem Grinsen beschreibt, während seine Tochter Melanie unter anderem für Zeichenarbeiten an den unterschiedlichen Baustellen verantwortlich ist.

Heckl hat in Gersthofen zahlreiche Veranstaltungen organisiert

Dass der Metallbaumeister keinerlei Ermüdungserscheinungen zeigt, liegt nicht zuletzt an seinem ungebremsten Engagement, das er seit jeher sowohl seinen Berufskollegen als auch den Mitbürgern der Stadt Gersthofen entgegenbringt. Heckl war ganze 24 Jahre lang im Stadtrat, hat knapp 30 Bürgerfeste organisiert sowie drei großangelegte Gewerbeschauen mit insgesamt 60.000 Besuchern möglich gemacht. Als ihm einstmals der amtierende Bürgermeister Gersthofens über die Straße hinweg zugerufen hat, er solle doch zukünftig auch noch den Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen, hat sich Heckl das nicht zweimal sagen lassen. Bei all diesen städtischen Großprojekten wurde er tatkräftig von seiner Familie und seinen Mitarbeitern unterstützt – eine zwischenmenschliche Zusammenarbeit, die sich in der Grundphilosophie seines Unternehmens widerspiegelt: „Wir alle hier sind ein einziges Team, das sich grundsätzlich immer auf Augenhöhe begegnet. Bei uns wird nicht einfach nur der eigene Kopf durchgesetzt, sondern gemeinsam über alles gesprochen. Für mich selbst ist es Pflicht, jedem meiner Mitarbeiter persönlich einen guten Morgen zu wünschen.“

Ans Aufhören mag der 77-Jährige noch lange nicht denken, auch wenn er seine Arbeit einmal kurzzeitig etwas herunterfahren wollte, als seine Tochter ins Unternehmen eingestiegen war – eine Idee, die nicht sehr lange Bestand hatte: „In dieser Zeit habe ich meinen eigenen Garten gemacht. Doch als dieser fertig war, fragte ich mich: Na, und jetzt?“ Jetzt ist Heckl wieder voll in seinem Unternehmen mit an Bord, auch wenn er sich mittlerweile verstärkt seinen Freizeitaktivitäten zuwendet, die ihm einen körperlichen und geistigen Ausgleich verschaffen.

Nachfolge scheint sicher - aber der Gersthofer denkt nicht ans Aufhören

Im Sommer gilt seine Leidenschaft ganz den Schönheiten der Natur, die für ihn vor allem im Gebiet rund um den Augsburger Kuhsee zum Tragen kommen: Fahrradwanderungen, ausgedehnte Spaziergänge und Schwimmen gehören zu den sportlichen Aktivitäten, die Heckl dort regelmäßig für seine Gesundheit und die allgemeine Fitness in Angriff nimmt. In den Wintermonaten kommt die kreative Ader des Firmenunternehmers ans Licht: Albert Heckl ist passionierter Hobbymaler, der seine künstlerische Inspiration sowohl auf Leinwände als auch auf Fliesen überträgt. Dabei orientiert er sich oftmals an den alten Meistern unterschiedlicher Epochen, deren Werke er mit seiner eigenen „malerischen“ Handschrift versieht – beliebte Motive sind für ihn stilisierte Katzen, Madonnenfiguren, bäuerliche Szenen und idyllische Dorflandschaften.

Und die Zukunft seines Unternehmens? Dass Heckls Tochter Melanie irgendwann einmal die Schlosserei übernehmen wird, gilt als sicher, doch Heckl selbst zerbricht sich über diesen Zeitpunkt derzeit noch keineswegs den Kopf: „Ich möchte das schon beibehalten, solange ich gesund bin. Und du musst ja auch irgendetwas tun … sonst wirst du ja einfach nur alt und blöde im Kopf.“

Hier finden Sie alle Artikel unserer Serie: Arbeit trotz Rentenalter: Darum machen diese Menschen weiter