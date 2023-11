Gersthofen

Mit 71 Jahren sorgt sie im ganzen Augsburger Land für schöne Füße

Die 71-jährige Annette Fellinger aus Gersthofen demonstriert in ihrem Wohnzimmer, wie ihr Job aussieht. Im Hintergrund steht der schwere Koffer, den sie immer dabeihat.

Plus Annette Fellinger kam als Kind aus der DDR nach Schwaben. Heute lebt sie in Gersthofen und denkt trotz Rentenalter nicht ans Aufhören. Was motiviert Menschen, weiterzuarbeiten?

Von Marco Keitel

Annette Fellinger hat schon mal weniger gearbeitet als aktuell. Ihr ehemaliges Kosmetikstudio mit Fußpflege in Adelsried übernahm 2015 eine Nachfolgerin. "Das habe ich 23 Jahre lang alleine geführt", sagt die 71-Jährige. Danach habe sie weiter einmal pro Woche im Salon gearbeitet. Nach einer Erweiterung habe die neue Besitzerin ihr empfohlen, in Rente zu gehen. "Das sagt mir niemand, wann ich in Rente gehen soll", sagt Fellinger. Sie arbeitete auf eigene Faust weiter.

Nicht mehr im Salon, sondern im ganzen Landkreis. Fast täglich ist sie im Einsatz. Als mobile Fußpflegerin fährt sie von ihrem Wohnort Gersthofen aus direkt zu ihren 63 Kundinnen und Kunden nach Hause. Freie Tage sind in dem aufgeschlagenen Kalenderbuch auf ihrem Esstisch nicht in Sicht. In fast jeder Spalte stehen drei bis fünf Termine. Immer dabei hat sie Koffer mit Fußpflegegerät, Lupe, Lampe, frisch sterilisiertes Besteck sowie einen Hocker mit einer kleinen Ablagefläche für die Füße ihrer Kunden.

