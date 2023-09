Ein Insektenparadies mitten in Gersthofen

Gartenserie: Im Garten von Susanne Wolf summt und brummt es. Die Gersthoferin legt Wert auf Artenvielfalt und ein möglichst wohnliches Gartenarrangement.

Seit rund zehn Jahren pflegt Susanne Wolf ihr 800 Quadratmeter großes Grundstück. "Am Anfang gab es hier nur Rasen und Thujahecken." Doch das sei nicht das, was sich die Gersthoferin unter einem richtigen Garten vorstellt. "Es soll ein Lebensraum sein. Für Menschen, Insekten, Vögel und alles, was sonst noch kreucht und fleucht." So hat sie begonnen, ihren Garten zu gestalten. Dabei verfolgt sie ein strenges Konzept. Es sollen heimische Pflanzen sein, die für Insekten, Vögel und allerlei anderes Getier Nutzen bringen. In ihrem Garten sind mittlerweile viele Vogelarten, Eidechsen, Igel und einige mehr zu Hause.

In diesem Garten hat jede Pflanze einen Nutzen für die Natur. Foto: Elmar Knöchel

Susanne Wolf aus Gersthofen ist Wespenberaterin

Auffällig sind aber die Insekten. Zu denen fühlt sich Susanne Wolf mittlerweile besonders hingezogen. Mitten im Garten fällt ein großer Bienenstock auf. "Mein Mann hat begonnen zu imkern", sagt sie. Ein paar Meter weiter steht ein Gebilde, das aussieht wie eine Mischung aus Starenkobel und Insektenhotel. Es ist eine Heimat für einen Hornissenschwarm. Und jede Menge Wespen schwirren ebenfalls umher. Das alles kommt nicht von ungefähr. Denn Susanne Wolf hat eine Weiterbildung zur "Wespenberaterin" bei der Unteren Naturschutzbehörde absolviert. Wenn Menschen im Landkreis Probleme mit Wespen haben, dann kommt sie zur Beratung. Dabei gehe es meist um die Frage, ob ein Nest entfernt werden soll oder nicht. "Oft genügen ein paar kleine Änderungen, und ein Nest kann bleiben", sagt Wolf.

Diese Bienen fühlen sich wohl im Garten von Susanne Wolf. Foto: Elmar Knöchel

In ihrem eigenen Garten legt sie großen Wert darauf, insektenfreundlich zu sein. Und dazu gehöre auch, einen so naturnahen Garten wie möglich zu gestalten. Das sei eigentlich gar nicht so schwer. "Man sollte sich weitgehend raushalten. Die Natur sorgt schon selbst für ein Gleichgewicht", lautet ihr Tipp. So gibt es in diesem Gartenkleinod mitten in der Stadt verschiedene Bereiche. Einen, wo Gemüse-, Kräuter und sonstige Nutzpflanzen wachsen. Natürlich lauter Arten, die auch gerne von Insekten besucht werden. Einen anderen für Blumen und Bäume und einen Arbeitsbereich. "Ein Garten ist eine Art von Selbstausdruck der Gärtnerinnen und Gärtner", sagt Wolf. Um möglichst wenig eingreifen zu müssen, sei sie sehr darauf bedacht, alle Pflanzen absamen zu lassen. So würden die Pflanzen praktisch selbst bestimmen, was im nächsten Jahr wo wachsen werde. Die Hauptarbeit in ihrem Garten sei dann, überzählige Pflanzen zu entfernen und an anderen Standorten einzusetzen.

Eine "Samenbank" lagert im Wohnzimmer

Viele ihrer Pflanzensamen, aus denen sie dann selbst wieder Pflanzen züchte, bringe sie von Spaziergängen in Wald und Flur mit. Mittlerweile ist sie auf dem Gebiet der Flora und Fauna eine versierte Expertin geworden. Das wird im Gespräch schnell klar. Sie kennt die lateinischen Bezeichnungen der meisten Pflanzen in ihrem Garten, weiß um die besonderen Eigenschaften und für welche Insektenarten sie besonders wichtig sind.

Aber nicht nur das. In ihrem Wohnzimmer hat sie mittlerweile eine regelrechte "Samenbank" aufgebaut. Fein säuberlich beschriftet und in liebevoll gefaltete Tütchen verpackt, lagern dort Hunderte von Pflanzensamen verschiedenster Arten. Gerne gibt sie diese an interessierte Gärtnerinnen und Gärtner ab. Inklusive Tipps zur Anzucht, wo diese oder jene Pflanze am besten wächst und wofür sie wichtig ist.

Im hinteren Bereich ihres Gartens hat sie eine Arbeitsecke eingerichtet, die den Besucher unwillkürlich an eine Gärtnerei auf dem Land erinnert. Ein Fotomotiv, das jederzeit auf den Hochglanzseiten diverser Landleben-Magazine erscheinen könnte. Noch eine weitere Besonderheit hat ihr Garten aufzuweisen: die Begrenzung. Diese besteht aus einer hohen Natursteinmauer, wie man sie von Grundmauern alter Burgen her kennt. "Das ist meine Liebesmauer", lacht Susanne Wolf. Denn diese Mauer habe ihr Mann extra für sie in jahrelanger Arbeit gebaut.

Ein Sandarium ist eine Oase für Mensch und Insekt. Foto: Elmar Knöchel

Beendet sei ihre Gartengestaltung allerdings noch nicht. "Ich habe immer neue Ideen, was noch gemacht werden könnte." Im Moment baut sie gerade ein Sandarium. Das ist eine tiefergelegte Fläche, die mit Sand bedeckt ist. "Ein wunderbarer Ort zum Entspannen und Lesen. Gleichzeitig eine gute Brutmöglichkeit für viele Insektenarten, die solch lockeren Sandboden benötigen."

Zum Schluss hat sie noch einen Tipp parat: "Wer wissen will, wann er seinen Gemüsegarten gießen soll, der kann eine Königskerze pflanzen." Das sei ein guter Indikator, wann gegossen werden müsse. "Wenn Wasser fehlt, dann hört die Königskerze auf zu blühen. Dann weiß ich, dass das Beet Wasser braucht."