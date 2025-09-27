Mit Kunst, Kultur und Bildung Brücken bauen

In einer Serie stellt die Redaktion ausgewählte Landkreis-Botschafter vor - das sind Persönlichkeiten, die ihre Wurzeln im Augsburger Land haben und für den Landkreis Augsburg werben. Diesmal antworte die frühere Leiterin der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen, Sigrid Puschner.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

SIGRID PUSCHNER: Mein größtes Talent ist bestimmt Kommunikationsfähigkeit und Offenheit auf Menschen zuzugehen, verbunden mit Neugier auf Neues. Damit konnte ich den Landkreis im Rahmen meiner Tätigkeit als Schulleiterin sowohl außerhalb des Landkreises, aber auch europaweit, zum Beispiel bei Erasmus gut vertreten.

Gerne in den Stauden oder im Süden

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

PUSCHNER: Ich finde besonders die Stauden landschaftlich reizvoll, aber auch den Süden, zum Beispiel Schwabmünchen. Dort bin ich gerne, wenn Aktionen oder Kultur stattfindet, am liebsten mit meinem Mann.

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

PUSCHNER: Es gibt für mich keinen Ort im Landkreis, den man meiden sollte.

Ein Ausflug zum Peterhof bedeutet Entspannung

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

PUSCHNER: Ausflugsklassiker ist für mich, neben vielen anderen, ich kann mich da gar nicht festlegen, zum Beispiel Kloster Holzen. Ich bin aber auch gerne in der Umgebung Gersthofens, ein Ausflug zum Peterhof ist immer auch Entspannung.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

PUSCHNER: Verändert hat sich für mich als Lehrerin die Schullandschaft im Landkreis Augsburg. Nicht nur neue Schulbauten wie zum Beispiel die neue Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen oder das Paul-Klee-Gymnasium, sondern auch die vielen Möglichkeiten Schulabschlüsse zu erreichen, zum Beispiel Mittlere Reife an der Mittelschule, zeigen die Durchlässigkeit des Schulsystems im Landkreis.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

PUSCHNER: Meine Botschaft ist für mich auch die Botschaft unseres Vereins „Gersthofen ist bunt“: Freiheit, Mitmenschlichkeit und Vielfalt sind kostbar. Demokratie, Menschenwürde und Respekt sollten gelebte Alltagswerte sein. Kunst, Kultur und Bildung sollten als Brücken zwischen den Menschen agieren.

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

PUSCHNER: Ich kann gut in meinem Garten nichts tun und beim Nichtstun ist das Lesen für mich die beste Nichtstun-Tätigkeit.

Haben Sie ein Vorbild?

PUSCHNER: Alle Menschen, die sich für die Benachteiligten, die Umwelt oder die Natur einsetzen und mutig sind, auch unpopuläre Meinungen zu vertreten, sind für mich Vorbilder.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

PUSCHNER: Die Zeit zurückdrehen möchte ich nicht, alles war gut, so wie es war. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Zeit mal etwas stehen bleibt.

Rücksichtsloigkeit macht ihr Sorgen

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

PUSCHNER: Angst im eigentlichen Sinn habe ich nicht, Sorgen machen mir die gesellschaftliche Entwicklung und die Rücksichtslosigkeit der Menschen vor allem gegenüber Benachteiligten. In schwierigen Situationen hilft mir mein Optimismus und das Vorwärtsschauen.

Welche Frage wurde vergessen?

PUSCHNER: Vergessen wurde vielleicht die Frage nach sportlichen Lieblingen. FCA und AEV sehe ich auch als Pfeiler im Landkreis Augsburg und das sportliche Weiterkommen beider Vereine liegt mir sehr am Herzen.