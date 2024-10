Verlosung: Die Mafia kommt nach Königsbrunn - und macht Musik

In Königsbrunn wird es mafiös. Zumindest im musikalischen Bereich. Denn die Blechmafia kommt. Aber nicht mit Gewalt und Erpressung, sondern mit brillanten Trompetenklängen, symphonischen Posaunenstimmen, Horn, Tuba und Schlagwerk wollen die Musiker aus Nürnberg überzeugen. Ganz außen vor bleibt die Kriminalität dabei nicht, denn die Blechmafia bietet in ihrem Programm „Kriminell“ eine Reise durch die dunklen Machenschaften in der Musik. Sie präsentieren kriminelle Komponisten, Bernsteins „West Side Story“, Bob Marley, Bon Jovi und Filmmusik aus dem Film „Der Pate“. Im Ankündigungstext heißt es: „Keine Angst, echte Festnahmen gibt es keine, es sei denn, die Musik fesselt Sie auf besondere Weise.“

Los geht es in Königsbrunn am Samstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Johannes. Karten gibt es beim Kulturbüro Königsbrunn (Telefonnummer: 08231/606260) in der Stadtbücherei Königsbrunn (Telefonnummer: 08231/606255) oder im Internet unter reservix.de. Die Tickets kosten je 21 Euro, 18 für Mitglieder, Schüler, Studenten.

Kartenverlosung: So können Sie gewinnen

Gar nichts kosten sie für die Gewinner der Verlosung vom Kulturverein Klik mit unserer Redaktion. Verlost werden fünf Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Mafia). Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Mittwoch, 16. Oktober, 23.59 Uhr.

