Verlosung: Lachen und Lebenslust mit Constanze Lindner

Constanze Lindner ist bekannt aus verschiedenen Fernsehsendungen, wie „Schlachthof“ und „Vereinsheim Schwabing“. Sie redet, springt, lacht, liest und verteilt großzügig ihre ansteckende Energie an ihr Publikum. Begeistern will die Kabarettistin, Schauspielerin und Moderatorin auch in Königsbrunn. Mit Scharfsinn und Humor zeigt Lindner, worauf Menschen ihrer Meinung nach im Leben getrost verzichten können - und was uns wirklich glücklich macht. Ihr Auftritt „Lindners Lebenslust“ ist eine Mischung aus Live-Kabarett, Lesung, Lebensfreude und Motivation. Ins evangelische Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn kommt die Kabarettistin am Samstag, 5. April. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass eine Stunde vorher.

Karten gibt es im Kulturbüro Königsbrunn, Telefonnummer: 08231/606260, der Stadtbücherei Königsbrunn, Telefonnummer 08231/606255, oder im Internet bei reservix.de. Ein Ticket kostet 24 Euro und 21 für Mitglieder, Schüler, Studenten.

So können Sie Karten für Constanze Lindner in Königsbrunn gewinnen

Kostenlos sind die Karten für die Gewinner der Verlosung des Kulturvereins Klik mit unserer Redaktion. Verlost werden fünf Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Lebenslust). Die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Mittwoch, 2. April, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)