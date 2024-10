Verlosung: Ein kabarettistischer Lichtblick in Bobingen

Wir haben nur diese eine Welt. Wenn es nach Michael Altinger geht, heißt sie „Strunzenöd“. Seit zwei Kabarettprogrammen versucht er, diese Welt zu retten. Mit „Lichtblick“, dem letzten Teil seiner Trilogie, kommt es laut Ankündigung zum finalen Showdown. Und es wird ein Happy End geben. Aber für wen? In der Ankündigung steht: „Doch hoffentlich für die Guten. Denn das sind wir. Schließlich sind wir für ein Tempolimit, weil wir freiwillig keine 130 auf der Autobahn fahren würden. Wir sind für einen Urlaub mit dem Wohnmobil, weil das weniger Emissionen erzeugt als ein Privatjet. Und unsere Kinder haben wir so erzogen, dass sie die Politiker dazu zwingen werden, für uns das Wetter zu retten. Denn sonst gäbe es nichts mehr, worüber man sich noch konfliktfrei unterhalten könnte.“ In einer Zeit, in der alte Freunde neue Meinungen haben, gibt Altinger dieser Welt eine Chance. Gemeinsam mit Gitarrist Andreas Rother entwickelt er auch den Klang, den eine große Endzeitschlacht verlangt.

Zu erleben sind Klang, Schlacht und Witz am Samstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr in der Singoldhalle in Bobingen. Karten kosten 29 Euro (ermäßigt 27). Sie gibt es im Kulturamt Stadt Bobingen, Telefon: 08234/8002-31 und -36, sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de.

Kartenverlosung: So können Sie gewinnen

Kostenlos gibt es je zwei Tickets für die drei Gewinnerinnen oder Gewinner der Verlosung des Kulturamts der Stadt Bobingen mit unserer Redaktion. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Lichtblick). Einsendeschluss ist Dienstag, 15. Oktober, 23.59 Uhr. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt.

