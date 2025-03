Verlosung: Wie Bewegung Schmerzen lindert

Unter orthopädischen Schmerzen, oft sogar chronischen, leiden viele Menschen. Betroffen sind etwa Rücken, Nacken, Gelenke. Diese Schmerzen bringen eine Belastung im Alltag mit sich, lindern die Lebensqualität. Einer, der über Lösungen sprechen möchte, ist Peter Hinojal. Der Referent, Fitnesscoach, Personaltrainer, Autor, Ernährungscoach und Schulungsleiter hält am Montag, 31. März, in Königsbrunn einen Vortrag über die „Faszination Schmerzfreiheit“. Gemeinsam mit dem Veranstalter, dem Fitz Fitness- und Gesundheitszentrum, verlost die Redaktion Karten.

In dem Vortrag geht es um bessere Alternativen zu Schmerzmittel. Zuhörerinnen und Zuhörer sollen erfahren, wie die Welt der Faszien aussieht, wann und wie Schmerzen entstehen, welche Rolle das Gehirn dabei spielt, warum Kinder bald früher betroffen sein könnten. Dazu liefert Hinojal praktische Tipps zur Umsetzung.

So können sie Tickets für den Vortrag von Peter Hinojal gewinnen

Los geht es am Montag, 31. März, im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn um 19.30 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets gibt es im Fitz-Fitnessstudio in Königsbrunn oder online auf der Internetseite fitz-fitness.de. Sie kosten 19,90 Euro, für Mitglieder 9,90. Die Gewinner unseres Gewinnspiels zahlen gar nichts. Verlost werden fünf Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: schmerzfrei). Die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Dienstag, 18. März, 23.59 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)