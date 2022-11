Ein Schwabmünchner gewinnt in der letzten Runde des Bilderrätsels

1000 Euro hat Hans Naumann beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen. Was er mit dem Gewinn vorhat.

Es war die letzte Runde beim großen Bilderrätsel-Gewinnspiel unserer Zeitung – und der Gewinner kommt aus Schwabmünchen. Hans Naumann freut sich über 1000 Euro.

Was er mit dem Geld anfangen wird, weiß der 69-Jährige noch nicht so genau. "Das kommt erst mal aufs Konto, und dann schauen wir weiter", sagt der Schwabmünchner: "Vielleicht nehme ich es für den Urlaub im nächsten Jahr her. Aber das ist ja noch etwas hin, und wer weiß, ob wir überhaupt fahren können."

Immer wieder beim Bilderrätsel mitgemacht

Immer wieder hat er beim Bilderrätsel unserer Zeitung mitgemacht – bislang ohne Erfolg. "Ich hab schon gedacht, dass es auch heuer nichts wird, und dann klappt es am letzten Tag", freut ich der Gewinner. Bis auf wenige Ausnahmen hat er immer richtig gelegen beim Bilderrätsel unserer Zeitung, bei dem Begriffe, die auf Bildern zu sehen waren, richtig kombiniert werden müssen, um an das Lösungswort zu gelangen: "Das macht einfach Spaß, weil man bei der Gelegenheit auch seine grauen Zellen etwas trainiert. Das ist ein sehr nettes Rätsel."

Auch bei anderen Preisausschreiben macht Hans Naumann gerne mit: "Ich habe bei einem Gewinnspiel noch nie etwas gewonnen, deshalb freue ich mich, dass es diesmal geklappt hat." Anders war das beim Lotto, das Hans Naumann auch regelmäßig spielt: Da hat es schon ein paar kleinere Gewinne zwischen fünf und 100 Euro gegeben. Umso größer ist die Freude, dass es diesmal sogar mit einem vierstelligen Gewinn geklappt hat bei dem Schwabmünchner.