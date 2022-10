Fünf Leser dürfen zu "Obacht Miller" in Königsbrunn

Kabarettist Rolf Miller kommt am 29. Oktober ins evangelische Gemeindezentrum in Königsbrunn. Wir haben Tickets für die Veranstaltung verlost, die Gewinner stehen fest.

Als nächstes Event des Kulturvereins KliK in Königsbrunn steht der Besuch eines bekannten Komikers an: Rolf Miller kommt am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr ins evangelische Gemeindezentrum St. Johannes. Wir haben Eintrittskarten für dieses Event verlost. Mit "Obacht Miller" gelingt es ihm, seiner namenlosen Figur endlich einen Namen zu geben. Miller bleibt in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit trocken wie eh und je. Da hilft nur ein ironisches "eiwanfrei".

Bei unserem Gewinnspiel gab es fünfmal zwei Tickets zu gewinnen. Sie gehen an:

Alois Port, Untermeitingen

Rosmarie Weber, Gennach

Thomas Möllmann, Königsbrunn

Anita Zimmermann, Königsbrunn

Christine Egelhofer, Oberottmarshausen

Wir gratulieren und wünschen allen Gewinnerinnen und Gewinnern viel Vergnügen. Die Tickets können an der Abendkasse abgeholt werden. Bitte bringen Sie zur Sicherheit ihren Personalausweis mit und beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 24 Euro im Kulturbüro (Telefon: 08231/606-260) und in der Stadtbücherei (08231/606-255) sowie online unter www.reservix.de. (AZ)