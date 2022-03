Seid dabei im Fußball-Camp von FC Bayern und Europark

Der FC Bayern München und der Europapark in Rust veranstalten jedes Jahr Fußball-Camps für Kinder. Bei unserem Gewinnspiel könnt Ihr Euch einen Platz sichern.

Der FC Bayern KidsClub stellt mit Unterstützung des Europa-Park in Rust bei Freiburg die FC Bayern KidsClub Fußballcamps auf die Beine. Bis zu 150 talentierte Nachwuchskicker können hier ihrem Traum, eines Tages im Trikot des FC Bayern München um die Meisterschaft zu spielen, ein Stückchen näher kommen. In Deutschlands größtem Freizeitpark haben die Kids die Möglichkeit, an ihrer Balltechnik zu feilen und nebenbei über 100 Attraktionen und Shows hautnah zu erleben - das sind doch genau die Ferien, die sich junge Fußballer wünschen.

Die Kids verbringen fünf Tage im Europa-Park, übernachten in urigen Blockhütten im Camp Resort und trainieren täglich unter der Anleitung von ausgebildeten Trainern des FC Bayern. Verpflegung, Rund-um-die-Uhr-Betreuung und exklusive Fußball-Kleidung gehören ebenfalls dazu. In den Camps können sich insgesamt bis zu 150 junge Fußballer zwischen 9 und 13 Jahren unter den Augen der Top-Trainer auf dem Rasen beweisen. Tägliche Trainingseinheiten und spritziger Sommerspaß ergeben in Kombination ein innovatives Fußballkonzept, bei dem die Nachwuchsförderung groß geschrieben wird.

Gewinnt einen Platz im FC-Bayern-Fußballcamp im Wert von 1500 Euro

Wir verlosen einen Platz im Camp für Mädchen und Jungs im Alter zwischen neun und elf Jahren, das vom 15. bis 19. August stattfindet. Was Ihr tun müsst: Schreibt uns einen kurzen Text, was Ihr an Fußball so toll findet, welcher Euer Lieblingsverein oder Euer Lieblingsspieler ist. Unter allen Einsendungen verlosen wir den Camp-Platz im Wert von 1500 Euro.

So kann man mitmachen: Schickt Eure Zeilen einfach per Mail das Stichwort "Fußball-Camp" mit Eurer Adresse und Telefonnummer an die E-Mail-Adresse gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Ihr könnt den Text auch per Post an unsere Zeitung schicken: Redaktion Schwabmünchner Allgemeine, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen. Bitte gebt auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse an. Einsendeschluss ist Montag, 14. März, um 12 Uhr.

Die Gewinner der Verlosung werden von uns benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)