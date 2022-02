Die Stürme Ylenia und Zeynep sind fleißige Gartenhelfer

Ziemlich ungemütlich ist es draußen: Ylenia und Zeynef wirbeln durch unseren Alltag.

Der Wind, der Wind, das himmlische Kind: Erst fegte Ylenia über das Augsburger Land hinweg. Dann folgt Zeynep. Die beiden Sturmtiefs mit den seltsamen Namen haben vielen Menschen im Augsburger Land schlaflose Nächte beschert. Hier ein schrilles Pfeifen und dort ein beängstigendes Tosen. Knarrende Fenster und knarzendes Holz im Dachstuhl. Böen rüttelten an den Dachziegeln. Manchmal hörte sich der Sturm in der Dunkelheit fast wie ein Kreischen an.

Vorsicht am Steuer

Nach der stürmischen Nacht war auf den Straßen höchste Vorsicht angesagt. Windböen schüttelten das Auto durch. Was tun? Beide Hände ans Steuer und sanft gegenlenken. Im Zweifel runter vom Gas und rauf auf die Bremse. Im Wald richtete sich der bange Blick nach oben: Hoffentlich stürzt nicht noch einer der wild schwankenden Bäume um. Und hoffentlich bleibt die schaukelnde Stromleitung auf dem Mast.

Fleißige Gartenhelfer

Bei allen Sorgen, die die beiden Stürme mit sich bringen: Sie haben auch etwas Gutes. Ylenia und Zeynep sind fleißige Helfer im Garten. Der sieht jetzt ziemlich aufgeräumt aus. Vom Herbstlaub fehlt nämlich jede Spur - alles ist wie weggeblasen.

