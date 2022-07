Wenn brüllend heiß ganz bitter sein kann

Plus Die Hitze ist das bestimmende Thema: Dem Augsburger Land stehen heiße Tage bevor.

Viele Medien überschlagen sich, wenn es ums Extremwetter geht: Von "mörderischer Hitze" ist gerade die Rede. Auch von "Gluthitze" und neuerdings auch von "brüllender Hitze", die als lautlose Welle von Spanien nach Deutschland schwappt. Wie auch immer sich der Hochsommer darstellt - er ist im Augenblick das bestimmende Thema.