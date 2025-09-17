Bobingen feiert den Ausklang der Sommerferien

Sommer, Sonne, internationale Küche, ein kühles Glas Wein oder Spritz, ausgelassene Stimmung, Italien-Flair, Live-Musik und geselliges Beisammensein. Wer noch in Urlaubserinnerungen schwelgt, ist am Wochenende in Bobingen richtig.

Die Stadt holt den Sommer und alle damit verbundenen positiven Eigenschaften zurück. Unter dem Motto „Goodbye Summer“ verwandelt sich der Bobinger Rathausplatz erstmals vom 19. bis 21. September zu einer mediterranen, liebevoll dekorierten und illuminierten Festmeile. Besucher dürfen sich auf ein buntes, stimmungsvolles Abendprogramm unter freiem Himmel freuen, verspricht die Stadt in einer Pressemitteilung.

Erstmals ein Weinfest auf dem Rathausplatz

„Ob mediterranes Flair, italienisches Temperament oder bayerische Geselligkeit – das Goodbye Summer Festival bietet für jeden Geschmack ein unvergessliches Erlebnis“, sagt Sandra Hartl vom Kulturamt der Stadt Bobingen, „Kommen Sie vorbei, schwelgen Sie in Urlaubserinnerungen, genießen Sie schöne Stunden mit Freunden und Familie und lassen Sie uns gemeinsam den Sommer in bester Gesellschaft verabschieden!“ Den Auftakt zum Festwochenende macht am Freitag, 19. September, um 18 Uhr das erste Bobinger Weinfest. Für das leibliche Wohl ist mit internationalen, erlesenen Weinen und herzhaften, mediterranen Spezialitäten gesorgt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Band Night & Day, die mit stimmungsvollen Klängen durch den Abend führt.

Italienische Nacht und ein Hoigarten

Am Samstag, 20. September, heißt es bei der „Notte Italiana“: Bühne frei für italienisches Lebensgefühl! Die Italo-Pop-Band Musica Ribelle, bestehend aus sechs italienischen Vollblutmusikern, bringt Temperament, Leidenschaft, Lebensfreude und den unverwechselbaren Charme Italiens nach Bobingen. Energiegeladene Bühnenpräsenz, mitreißende Rhythmen und Klassiker von Adriano Celentano bis Zucchero laden zum Tanzen, Mitsingen und Genießen ein. Die Veranstaltung ist natürlich gastronomisch bewirtet. Zum Abschluss wird es mit der Bobinger Stadtkapelle bayerisch. Beim geselligen, traditionellen Hoigarten von 10 bis 12 Uhr verbinden sich traditionelle und moderne Blasmusik, Geselligkeit, kühles Bier und Schmankerln zu einem stimmungsvollen Frühschoppen.

Eintritt ist frei

„Wir freuen uns, wenn das neue Format nicht nur von Bobinger Bürgerinnen und Bürgern freudig angenommen wird, sondern auch Gäste aus dem Umland beim Premieren-Wochenende mit dabei sind“, sagt Sandra Hartl. Sie hofft, dass die Premiere auf große Resonanz stößt, auch wenn es an der ein oder anderen Stelle noch holpern könnte. „Gerne möchten wir, je nach Erfolg von Goodbye Summer, das kulturelle Angebot Bobingens weiter ausbauen. Die Planungen für weitere Open-Air-Veranstaltungen im kommenden Jahr stehen deshalb auch schon in den Startlöchern“, verrät die Kulturamtsleiterin.

Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt, ein Teil der bestuhlten Fläche kann überdacht werden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.