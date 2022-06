Graben

110 neue Schilder für Straßen und Wege in Graben

Plus Etliche Verkehrszeichen und Schilder für Straßennamen werden in Graben erneuert. Was dahintersteckt und was noch im Gemeinderat besprochen wurde.

Von Hieronymus Schneider

Die Verkehrsberuhigung durch Tempo 30 in allen Nebenstraßen wurde vom Gemeinderat schon beschlossen. Nun steht fest, wie viele neue Verkehrszeichen dafür angeschafft werden müssen. Es sind genau 39, um die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h verbindlich anzuordnen. Es müssen aber auch noch andere Gebots- und Verbotszeichen, sowie Straßennamensschilder erneuert werden.

