16-Jähriger liefert sich in Graben Verfolgungsfahrt mit der Polizei

In einer zum Teil "halsbrecherischen Fahrweise", so die Polizei, habe ein 16-jähriger Rollerfahrer am Mittwochabend in Graben türmen wollen.

Von Maximilian Czysz

Einer Polizeistreife war am Mittwochabend ein Zweiradfahrer aufgefallen, der in der Nähe des Schul- und Kulturzentrums von Graben auf dem Gehweg fuhr. Als der Jugendliche den Streifenwagen sah, flüchtete er "in teils halsbrecherischer Fahrweise" über jegliche befestigte und unbefestigte Verkehrsflächen und Wiesen. Er erreichte dabei laut Polizei Geschwindigkeiten bis um die 70 km/h. Die mehrminütige Verfolgungsfahrt war im Ligusterweg zu Ende: Hier stellte sich eine dreiköpfige Fußgängergruppe dem Fahrer in den Weg. Wie sich herausstellte, gab es mehrere Gründe für die Flucht vor der Polizei. Roller war manipuliert Für den Roller gab es keine Versicherung, der Fahrer hat außerdem keine Fahrerlaubnis, und der Roller erreichte durch technische Manipulation eine Endgeschwindigkeit weit oberhalb der für solche Fahrzeuge zulässigen 45 Stundenkilometer. Gegen den Fahrer wird nun wegen einer Vielzahl von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ermittelt, der Roller wurde sichergestellt. Lesen Sie dazu auch Aichach Plus Spektakuläre Verfolgungsjagd bei Alsmoos: Junger Mann ist angeklagt

