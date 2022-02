A30-Ausbau: Verkehrsbelastung in Graben nimmt zu

Plus Wegen des Ausbaus der A30 und der gesperrten B17-Zufahrt sind mehr Autos und Lastwagen in Graben unterwegs. Doch die Gemeinde kann kaum etwas gegen die Verkehrsbelastung tun.

Rund 3000 Fahrzeuge, davon die Mehrzahl große Fahrzeuge wie Kastenwagen oder Lastwagen rollen momentan jeden Tag durch Graben. Das ergaben jüngste Messungen. Grund dafür ist die gesperrte B17-Zufahrt bei den Logistikzentren im Zuge des A30-Ausbaus. Wegen der Großbaustelle rollen vermehrt Lastwagen und Autos durch die Hauptstraßen von Graben und Kleinaitingen.