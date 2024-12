Adventliche Stimmung bei leichtem Regen und wohligen Weihnachtsdüften

Auf dem Gräbinger Advent boten am Sonntagnachmittag Vereine und Privatpersonen an rund 20 Ständen kulinarische Köstlichkeiten, unterschiedliche warme Getränke und viele handwerklich geschaffene Kunstwerke. Der Modellbahnclub Lechfeld stellte wegen des angesagten schlechten Wetters einige Modellbahnen im Bürgerhaus aus. Dort servierte der TSV Graben zum Aufwärmen Kaffee und Kuchen. Draußen auf dem Rathausplatz begleitete die Jugend- und Stammkapelle des Musikvereins Graben mit weihnachtlichen Klängen unter abwechselnder Leitung durch Dirigentin Sandra Mezger und Dirigent Philipp Hammer. Die Musik lockte schließlich den Nikolaus und den Krampus heran. In Begleitung von zwei Engeln verteilten beide kleine Weihnachtstütchen an Kinder und an Junggebliebene.

Nadine Schmid (von links), Susanne Rudolf, Andrea Bartenschlager sind die drei Damen vom Handarbeitsstand. Die Vierte im Bunde ist Karin Huber, sie ist aber nicht auf dem Bild. Foto: Bettina Jödicke

Zusammen mit drei weiteren Handarbeiterinnen hat Andrea Bartenschlager fleißig genäht, gehäkelt und gewerkelt, um zum zweiten Mal den gemeinsamen Stand zu bestücken. Buntes Kinderspielzeug, verschiedene Geschenke aus Gips, Holz oder Stoff lagen neben einer selbstgenähten Dinkelkatze, mit der man sich die Schultern wärmen kann.

Bunte Knuddeltiere warten auf große Kinderaugen. Foto: Bettina Jödicke

Stoffreste finden sich in Beuteln wieder. Foto: Bettina Jödicke

Aus Herrenhemden wurden schöne Taschen gestaltet, aus leeren Milchtüten glitzernde weihnachtliche Behälter – so geht Upcycling heute. „Wir kommen mit den Besuchern hier gerne ins Gespräch und wollen natürlich auch unsere selbst hergestellten Sachen zeigen. Und wenn wir etwas verkaufen, dann haben wir wieder Platz in unserem Lager“, sagte Andrea Bartenschlager.

Die Besucher kamen zahlreich zum Gräbinger Advent und blieben bei einsetzender Dunkelheit trotz des leichten Nieselregens. Einige wärmten sich am Lagerfeuer, andere stellten sich bei den Ständen unter oder spannten Schirme auf. Die meisten genossen diesen zweiten Advent unter freiem Himmel und rückten einfach enger zusammen.