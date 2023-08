Amazon spendet 300 gepackte Rucksäcke für Schulkinder

Um bedürftige Familien in der Region zu unterstützen, wurden in Graben Rucksäcke mit Schulmaterialien gepackt.

Jedes vierte Kind in Deutschland kann nicht gut genug lesen, um Lerntexte ausreichend zu verstehen – das zeigt die aktuelle IGLU-Studie der TU Dortmund zur Lesekompetenz in der vierten Klasse. Die Studienergebnisse belegen auch, dass in Deutschland die Lesefähigkeit von Grundschülern damit zusammenhängt, wie sozial privilegiert ihre Familien sind. Kinder mit Migrationserfahrung haben es dabei besonders schwer.

Im Rahmen der Aktion „Back to School“ setzt Amazon sich darum für Chancengleichheit ein und spendet auch in Graben 300 mit Schulmaterialen bepackte Rucksäcke an die Tafeln Königsbrunn, Schwabmünchen und Lechfeld, Graben sowie an die Caritas, um den dortigen Kindern den Schulstart zu erleichtern. In den Rucksäcken befinden sich Schreibhefte, Federmäppchen, Trinkflaschen und weiterer Schulbedarf.

Auch der Bürgermeister hilft beim Packen

Gepackt wurden die 300 Rucksäcke mit einem Gesamtwert von rund 14.500 Euro von Mitarbeitenden, Vertretern der Tafeln und der Caritas sowie von Grabens Bürgermeister Andreas Scharf. Im Logistikzentrum in Graben herrscht bei solchen Packevents eine besonders gute Stimmung, wenn Versandmitarbeiter David Egwabor, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Endibanton, anwesend ist. Neben seiner Tätigkeit bei Amazon singt er leidenschaftlich zu Afrobeats.

„Back to School“ gehört zu den zahlreichen Aktionen der „Amazon Bildungsmillion“, die während des Sommers Kinder und Jugendliche in Deutschland durch verschiedene Förderprogramme mit einem Gesamtwert von über einer Million Euro unterstützt. (AZ)