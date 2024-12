Arnd Schimkat und Sven Hussock in „Must be love“ im Kulturzentrum

Am Sonntag, 2. Februar, beginnt um 19 Uhr im Kulturzentrum Graben die Komödie „Must be Love“ mit dem aus Auftritten im Fernsehen bekannten Schauspieler Arnd Schimkat alias Artur Senkrecht und seinem Partner, dem Münchner Schauspieler Sven Hussock. Zwei Brüder streiten sich trotz vorangegangener Paartherapie herrlich durch den Abend. Weitere Informationen zu den Veranstaltungsterminen und Karten gibt es telefonisch unter der Nummer 08232/9621-0 oder per E-Mail an sabine.biedermann@graben.de.