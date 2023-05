Auf der Bühne ist dieses Duo wie Pech und Schwefel

Birgit Linner und Roland Trescher spielen am Muttertag im Grabener Kulturzentrum Improvisationstheater.

"Kleine Frau und großer Mann" erwarten am Sonntagabend, 14. Mai, das Publikum im Gräbinger Kulturzentrum. Mit Birgit Linner und Roland Trescher dürfen sich die Zuschauer auf ein Profi-Duo des Improvisationstheaters freuen. Pressestimmen beschreiben die beiden als "Feuer und Wasser, Pech und Schwefel, Hund und Katz, die sich virtuos um Kopf und Kragen quatschen".

Zusammen mit dem Sensemble-Theater hat Birgit Linner schon mehrfach die Zuschauer im Büchereibistro in Graben zum Lachen gebracht, wenn sie in "Der Messias" oder "Hamlet for You" mit unschlagbarer Mimik und schlagfertiger Naivität ihrem Schauspielerkollegen kontert.

Linner und Trescher, so erzählt Roland Trescher, der hünenhafte Blonde" und The Brain im Duo, hätten sich schon 2002 zusammengeschlossen, da man befreundet gewesen sei und bereits positive gemeinsame Schauspielerfahrung mitgebracht habe.

Das Improtheater ist eine hohe Kunst

Das Improtheater, so einfach gestrickt es manchem erscheinen mag, ist tatsächlich hohe Kunst. Kein Konzept ist festgelegt, keine Bühnenanweisung, kein Sprechtext geschrieben. "Alles entsteht aus dem Moment, nichts ist vorbereitet, auch keine Themen", sagt Roland Trescher. "Wir müssen schauen, was da gerade so in der Luft liegt." Will heißen, Augen und Ohren auf, alle Wahrnehmungsantennen ausgefahren, um "Stimmen, Stimmungen, die es in der Gesellschaft gibt", aufzunehmen. Daraus baue man dann Geschichten, mit Unterstützung des Musikers.

Die Kreativität im Augenblick

Die Kreativität im Augenblick sei für den Improschauspieler Freiheit und Spaß zugleich, erklärt Trescher. "Aber es gibt natürlich auch Grenzen und Tabus." Linner&Trescher sind bekannt dafür, dass sie ein bisschen frecher sind. "Dabei ist es für uns eine Herausforderung, dass wir, also Birgit und ich, einen guten Kontakt zueinander bekommen, auf der Bühne, aber auch zum Publikum", sagt Trescher.

Gemeinsam mit dem Publikum in den Flow zu kommen, das mache eine gelungene Performance aus. "Wenn das nicht oder nur schwer gelingt, dann wird es anstrengend für uns, auch wenn das Publikum das gar nicht mitbekommt", erklärt der Schauspieler.

Diese Professionalität des Duos ist ihrer langjährigen Erfahrung zuzuschreiben. Proben vor einer Aufführung gibt es nicht mehr. "Das Wichtigste für uns ist, vor der Aufführung gut zusammenzukommen. Also eine gewisse Vorlaufzeit zum Warmwerden, Gespräche und Austausch zu haben. Und dann mit aufgeregter Neugier in die Show zu gehen."

Wenn dann nach dem Auftritt, in der verschiedene Themen improvisiert bearbeitet wurden, der eine oder andere Zuschauer nicht nur Spaß hatte, sondern auch im Innern berührt wurde, dann sei das etwas Besonderes, findet Trescher, der sich an einige solcher Rückmeldungen erinnert. "Vom Publikum in Graben wünsche ich mir, erst mal, dass sie kommen. Und dass so etwas wie eine gemeinsame Neugier entsteht für das, was da kommt."

Linner und Trescher sind am Sonntag, 14. Mai, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Kulturzentrum in Graben zu sehen. Karten für 16 Euro gibt es im Kulturbüro im Rathaus Graben, Telefon 08232/9621-32, E-Mail sabine.biedermann@graben.de.