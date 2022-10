Ausnahmegitarrist spielt im Bürgerhaus in Graben

Shane Hennessy aus Irland steht in Graben allein auf der Bühne, klingt aber wie eine ganze Band.

Es geht wieder weiter mit den Veranstaltungen der Buchhandlung Schmid nach der Corona-Erkrankung des Veranstalters, und zwar am Dienstag, 18. Oktober, mit dem Ausnahmegitarristen Shane Hennessy.

Der Gitarrenvirtuose Shane Hennessy hat sich in kürzester Zeit mit seinem energiegeladenen Spiel auf der akustischen Gitarre in aller Welt einen herausragenden Ruf erspielt. Stilistisch bewegt sich der gebürtige Ire mühelos zwischen Jazz, Blues und Folk, traditioneller irischer Musik und Weltmusik. Hennessy steht allein auf der Bühne und erzeugt dennoch das Klangspektrum einer ganzen Band: Melodie, Begleitung, Basslinien und Schlagzeug; alles zur gleichen Zeit und nahezu ohne technische Hilfsmittel.

In Graben erzählt Shane Hennessy Geschichten mit Leidenschaft

Im Verlauf eines Auftrittes versetzt Hennessy sein Publikum in Begeisterung, um es in anderen Momenten wieder nachdenklich zu stimmen. Er erzählt dazu Geschichten und Anekdoten mit der gleichen Leidenschaft, mit der er auch seine Musik präsentiert.

Hennessy selbst sagt: "Es ist schwer, mein Tun auf der Bühne in Worten zu beschreiben, ohne ein Konzert besucht zu haben." Wer Hennessy selbst erlebt hat, versteht den prall gefüllten Tourplan. Allein 2019 hat er einen großen Teil des europäischen Festlandes, Russland, China und die Vereinigten Staaten besucht. Kein Wunder: Die Fachpresse stellt dem Ausnahmegitarristen, Sänger, Songschreiber und Geschichtenerzähler ein hervorragendes Zeugnis aus.

Karten für den Auftritt von Shane Hennessy am Dienstag, 18. Oktober, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Graben, gibt es in der Buchhandlung Schmid und im Internet.