Ein Schaden von rund 750 Euro entstand am Dienstag in der Amazonstraße in Graben: Ein auf einer großen Parkfläche abgestellter Mazda wurde in der Zeit von 6.30 bis 15.20 Uhr am hinteren linken Kotflügel angefahren.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)